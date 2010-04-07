فاضلاب 17 روستا به دریاچه زریبار می ریزد/ دریاچه در مسیر مرگ تدریجی

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اقبال محمدی در جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه علی رغم اقدامات صورت گرفته در طول چند سال گذشته ولی همچنان فاضلاب و پسابهای 17 روستا وارد دریاچه زریبار مریوان می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ورود فاضلاب این روستاها از یک سو و ورود فاضلاب شهر مریوان در سالهای گذشته به این دریاچه، رسوبات بسیار زیادی کف دریاچه زریبار را پوشانده و باعث شده است که چشمه های کف این نگین درخشان که منبع اصلی آب آن به شمار می رود، خشک شوند که این زنگ خطری جدی برای یکی از زیباترین جاذبه های توریستی و گردشگری در کشور است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دریاچه زریبار به دلیل ویژگی های منحصر به فرد جغرافیایی و اقلیمی نه تنها یکی از جاذبه های دینی در سطح کشور بلکه نماد معرفی استان کردستان به شمار می رود که لازم است با برنامه ریزی مناسب این نعمت ارزشمند الهی را از مرگ تدریجی که دچار آن شده، نجات داد.

محمدی افزود: ورود پسماندها، شکار بی رویه صید و آبزیان و گسترش شهرنشینی از دیگر تهدیدات جدی دریاچه زریبار به شمار می رود که این موارد در طول دو سال گذشته از سوی بنده مورد پیگیری جدی قرار گرفته و به رغم تاکید رئیس جمهور تاکنون راه چاره ای برای حل آنها تدوین نشده است که امیدواریم در سفر امروز رئیس سازمان محیط زیست این مهم برای همیشه ساماندهی شود.

وی گفت: افزایش بی رویه جمعیت و گسترش شهرنشینی در مریوان به گونه ای است که تهدیدات مختلفی را برای دریاچه زریبار ایجاد نموده و می طلبد که مسئولان سازمان محیط زیست ضمن همکاری با دیگر سازمانها و نهادهای متولی در راستای حل این معضل تلاش و برنامه ریزی نمایند.

نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد خواستار انجام طرح کامل مطالعاتی در دریاچه زریبار شد و افزود: در حالیکه در طول یک دهه گذشته بارها بحث انجام طرح کامل مطالعاتی در دریاچه زریبار مطرح شده ولی متاسفانه تاکنون به نتیجه ای مشخص نرسیده ولی پس از پیگیری های بسیار، اعتبار مورد نیاز برای این مهم در بودجه سال جاری کشور در نظر گرفته شده است که امیدواریم طرح مطالعاتی دریاچه زریبار به نحو احسن انجام شود.

محمدی در پایان گفت: ساماندهی و نجات دریاچه زریبار از وضعیت فعلی می تواند علاوه بر حفظ شرایط توریستی شهرستان مریوان زمینه های بهره برداری از آن برای افزایش شمار گردشگران با تامین زیرساختهای لازم در استان کردستان را فراهم و در نتیجه شاهد توسعه هرچه بیشتر این استان نیز باشیم.