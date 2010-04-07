به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال صراحتا اعلام کرد برای تیم ملی فوتبال ایران با فاتح تریم و چند مربی خارجی دیگر مذاکره داشته است، افشین قطبی در نامه ای به رئیس فدراسیون فوتبال خواستار مشخص شدن وضعیت اش شد.

افشین قطبی در نامه به علی کفاشیان آورده است: " متاسفانه مطالبی تحت عنوان ترمیم کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران مطرح و از طرف مسوولین آن فدراسیون موافقت اینجانب مبنی بر بکارگیری یک مربی خارجی اعلام شده است.

استحضار دارید براساس ماده 8 قرارداد فیمابین کلیه اختیارات و تصمیمات فنی تیم ملی فوتبال ایران برعهده سرمربی است و یقین بدانید هرگز موافقت خود را با همکاری در کنار مربی خارجی اعلام نکرده و به هیچ عنوان نیز قبول نخواهم کرد. مستدعی است به صورت شفاف در این مورد از طرف آن مقام محترم اطلاع رسانی شود."

فدراسیون فوتبال در شرایطی با گزینه های خارجی برای هدایت تیم ملی فوتبال مذاکره کرده است که هنوز وضعیت افشین قطبی مشخص نیست و او به طور قانونی سرمربی تیم ملی کشورمان است.

