مصطفی آجورلو در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیروزی این تیم برابر سپاهان گفت: در نیمه نخست تیم سپاهان بازی بهتری را ارائه داد اما در نیمه دوم بازیکنان استیل آذین از فرصت‌ها بهتر استفاده کرده و شکست را با پیروزی ارزشمندی عوض کردند.

ناکامی سرخابی‌ها ما را به اهدافمان نزدیکتر کرد

وی با بیان اینکه بازیکنان سپاهان به خاطر برگزاری دیدار رفت و برگشت برابر پاختاکور خسته بوده و کار دشوارتری برابر ما داشتند، افزود: هفته سی ام لیگ را باید هفته استیل آذین نامید زیرا پس از ناکامی سرخابی‌ها در این هفته، تیم ما با برتری برابر سپاهان به هدف‌ها و ایده‌هایش نزدیکتر شد.

"بازیکنان استیل آذین که یک نفر بیشتر از تیم سپاهان میهمان داشتند، برای رسیدن به پیروزی فداکاری کرده و تلاش مضاعفی انجام می دهند"، مدیرعامل باشگاه استیل آذین با بیان این مساله اظهار داشت: باید از کادرفنی و بازیکنان تیم تشکر کنم که در این مسابقه مهم به پیروزی رسیدند و ما را به این فرصت طلایی که در سال نخست حضور در لیگ برتر، آسیایی شویم، بسیار نزدیک کردند.

اصفهان دروازه قهرمانی در جام حذفی و آسیایی شدن است

وی با اشاره به اینکه امیدوار است کادرفنی و بازیکنان تیمش قدر موقعیت و جایگاه فعلی را بدانند، در مورد دیدار با ذوب آهن در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی تاکید کرد: به عقیده من اصفهان دروازه قهرمانی در جام حذفی و آسیایی شدن تیم استیل آذین است.

آجورلو اضافه کرد: اگر می خواهیم قهرمان جام حذفی شویم، باید از سد ذوب آهن عبور کنیم، گرچه ذوب‌آهنی‌ها از کادر مدیریتی، فنی و بازیکنان خوبی برخوردار هستند اما در بازی روز پنجشنبه هفته جاری هم آنها و هم ما کار سختی پیش رو داریم.

با اراده فولادین با پیروزی زمین را ترک می کنیم

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان ما پس از پیروزی برابر سپاهان، اراده فولادینی دارند تا به لطف خدا و تلاش مضاعف با پیروزی زمین مسابقه را ترک و به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کنیم.

مدیرعامل پیشین باشگاه پاس تهران در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد اظهار نظر ساکت مدیرعامل سپاهان که اتفاقات رخ داده در زمین مسابقه را عامل شکست زردپوشان اصفهانی دانسته است، گفت: به دوست عزیزم آقای ساکت تبریک می گویم زیرا سپاهان یکی از بهترین‌ تیم‌های ایران است و طبیعتا این مساله به خاطر حضور مدیران موفق در این باشگاه رخ داده است.

قضاوت داور به نفع استیل آذین نبود

وی با بیان اشاره به اینکه دیدار استیل آذین با سپاهان یک فینال بزرگ بود و قضاوت در چنین مسابقه ای دشوار است، در این خصوص افزود: به عقیده من داوری خوب بود. به هر حال در مواردی هم قضاوت داور به نفع استیل آذین نبود. برای مثال همه تماشاگران و حاضران در ورزشگاه اکباتان خطای رخ داده روی غلامی در داخل محوطه جریمه سپاهان را پنالتی می دانستند اما داور کار خودش را کرد.

آجورلو با بیان اینکه در فوتبال حرفه ای باید از رای داور حمایت کرد، اظهار داشت: همانطور که همه دیدند در بازی با فولاد، مهدوی کیا در حالی از زمین مسابقه اخراج شد که به شهادت خبرنگاران نزدیک به صحنه، مربی و بازیکنان فولاد به کمک داور چیزی نگفته بود اما در این شرایط هم در هیچ کجا شاهد رفتار نامعقول از مسئولان استیل آذین نبودید. ما پس از آن اتفاق تنها بصورت قانونی نسبت به اخراج بازیکن خود به فدراسیون اعتراض کردیم.

قهرمانی سخت است، حداکثر در لیگ دوم می شویم

وی در پاسخ به این سوال که فکر می کند استیل آذین در پایان فصل چه جایگاهی را کسب می کند؟، تاکید کرد: اگر کادرفنی و بازیکنان به تلاش خود ادامه داده و روند موفقیت‌های استیل آذین ادامه پیدا کند، حداکثر می توانیم در لیگ دوم شده و حداقل سوم خواهیم شد که در این دو صورت سهمیه آسیایی شدن را بدست می آوریم.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین در مورد اینکه آیا شانسی برای قهرمانی تیم خود در لیگ قائل است؟، تصریح کرد: قهرمانی ما در لیگ سخت شده است. من پیش از دیدارمان با استقلال در لیگ به بازیکنان گفتم اگر در این مسابقه پیروز شویم، به قهرمانی هم فکر می کنیم اما در آن بازی مهم امتیاز دلخواه را کسب نکردیم. با شرایط فعلی هم نمی خواهم رویایی حرف بزنم و تنها می گویم در لیگ حداکثر دوم خواهیم شد.

بازگشت کریمی به افزایش قدرت استیل آذین کمک می کند

وی با بیان اینکه بازگشت کریمی به افزایش قدرت استیل آذین کمک خواهد کرد، در مورد بازگشت زندی هم به ترکیب این تیم، اظهار داشت: زندی پس از سپری کردن دوران مصدومیت، در بازی با سپاهان درخشید و این مساله یک پیام روشن داشت، اینکه زندی که یک بازیکن ملی‌پوش است به تیم ما اضافه خواهد شد و دیگر اسم وی همراه ما نیست بلکه توانایی‌های بالای این بازیکن به استیل آذین کمک می کند.

آجورلو در پایان با تقدیر از حسین کعبی که با توجه به درگذشت پدرش تعصب به خرج داد و در این دیدار مهم به موفقیت استیل آذین کمک کرد، گفت: کعبی فداکارانه تمرین کرد و در بازی با سپاهان هم عملکرد خوبی داشت تا در نهایت با کمک وی و سایر بازیکنان پیروزی شیرین و 3 امتیاز ارزشمند را در دیدار با تیم صدرنشین و قدرتمند لیگ کسب کنیم.