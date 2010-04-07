ورود 147 هزار گردشگر و مسافر نوروزی به جزیره کیش

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، اردشیر ربیعی صبح سه شنبه در حاشیه ستاد نوروزی با اشاره به اینکه در تعطیلات نوروزی امسال ( از 25 اسفند ماه 88 تا پایان 13 فروردین ماه جاری ) 57 هزار و 997 مسافر از طریق بنادر جنوبی کشور و 88 هزار و 954 نفر از طریق فرودگاه وارد جزیره شدند، افزود: در همین مدت پنج هزار و 908 دستگاه خودرو وارد کیش شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به مسافران و گردشگران، بیش از 85 درصد مسافران رضایتمندی خود را از خدمات نوروزی این ستاد اعلام کردند.

به گفته ربیعی، ساحل دریا، اماکن تاریخی، مراکز تفریحی و گردشگری و بازارها و مراکز تجاری از جمله مکان‏هایی بودند که مورد بازدید گردشگران قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تکریم گردشگران نوروزی و ایجاد فضای نشاط و شادابی برای آنها از اولویت‏های اصلی ستاد نوروزی کیش بود، تصریح کرد: کار این ستاد از اوایل آذرماه سال گذشته شروع شد و با تشکیل شش کمیته اجرایی و یک کمیته پشتیبانی با شرح وظایف جداگانه برای هر کدام از آنها، ارائه بهترین خدمات به مسافران نوروزی در دستور کار این ستاد قرار گرفت.

ربیعی یادآور شد: احداث کمپینگ‏های چادری با زیرساخت‏های اولیه از قبیل سرویس‏های بهداشتی، حمام، آب، برق، سرویس ایاب و ذهاب رایگان، اینترنت و... از دیگر فعالیت‏های انجام شده توسط این ستاد بوده است.

رئیس ستاد نوروزی کیش گفت: طی این مدت تحت نظر بازرسین این ستاد هر روز در 12 نقطه گردشگری کیش، غذای گرم ارزان قیمت در بین مسافران توزیع شد.

وی با قدردانی از مسافران نوروزی امسال خاطرنشان کرد: مسافران نوروزی کیش با رعایت قوانین و مقررات این جزیره نهایت همکاری را با دست اندرکاران این ستاد داشتند و در مجموع طبق نظر سنجی‏های انجام شده از این مسافران بیش از 85 درصد گردشگران از مسافرت به جزیره کیش با خاطره‏ای خوش این جزیره زیبا را ترک کردند.

ربیعی در پایان از تلاش‏های شبانه روزی همه اعضای ستاد، نیروهای انتظامی و امنیتی، بخش خصوصی و تمامی کسانی که در برگزاری منظم برنامه‏های ستاد نوروزی 89 و فراهم آوردن شرایط لازم برای پذیرایی و مهمان نوازی مسافران نوروزی تلاش مضاعف به عمل آوردند، قدردانی کرد.