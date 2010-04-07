زندانی سازمان سیا مدعی نجات جان کرزای شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بردار فردی به نام "گل رحمان" از اعضای "حزب الاسلام" که در 20 نوامبر سال 2002 در زندانی مخفی در شمال کابل کشته شد مدعی است که گل رحمان در زمان جنگ داخلی افغانستان در دهه نود "حامد کرزای" را از مرگ نجات داده است.

گل رحمان سه هفته قبل از مرگ خود در حمله ای که در اسلام آباد علیه "حزب الاسلام" صورت گرفت بازداشت شد. حزب الاسلام یکی از گروه های افغانی است که توسط "گلبدین حکمتیار" رئیس جمهور سابق افغانستان اداره می شود.

به گفته برادر گل رحمان، ماجرای نجات جان کرزای مربوط به سال 1994 یعنی زمانی است که گروه های افغانی پس از خروج نظامیان اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان درگیر جنگ داخلی شده بودند.

در سال 1994 کرزای توسط ماموران اطلاعاتی افغانستان بازداشت شد. دلیل بازداشت او ارتباط با حکمتیار و برخی دیگر از رهبران گروه ها بود.

به گفته این فرد، بعد از بازداشت کرزای، گل رحمان به همراه نامه ای از سوی حکمتیار به دیدار رئیس جمهور فعلی رفته و او را از محلی که زندانی بوده خارج کرده و پس از لحظاتی این محل هدف اثابت موشک قرار گرفته است.

آسوشیتد پرس می نویسد : هرچند کرزای این مطلب را تائید نکرده، اما حکمتیار در مصاحبه ای که سال گذشته انجام داد از کرزای به دلیل عدم عمل به وعده خود در نجات جان افرادی که جان او را در سال 1994 نجات داده بودند انتقاد کرد.