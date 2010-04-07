به گزارش خبرنگار مهر، کارمندانی که صبح امروز(سه شنبه) قصد داشتند مثل روزهای گذشته از در غربی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به محل کار خود برسند با بسته بودن این در واقع در خیابان سئول مواجه شدند.

گفته می شود این اتفاق تنها برای کارمندانی رخ داده بود که قصد داشتند با اتومبیل شخصی وارد مجموعه شوند، اما به نظر می رسد برخی اختلاف نظرها در مورد شرکت سرمایه گذاری کمیته ملی المپیک نیز در اجرای این تصمیم بی تاثیرنبوده است.

یکی از مسئولان این شرکت که خواست نامی از او برده نشود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ورود برخی کارمندان این شرکت نیز جلوگیری شده است گفت: نمی دانم چرا این اتفاق باید زمانی رخ دهد که آقای علی آبادی در خارج از کشور هستند؟(علی آبادی روز دوشنبه راهی مصر شده است)

وی ادامه داد: طبق قانون صد درصد سهام شرکت سرمایه گذاری متعلق به کمیته ملی المپیک است و ما زیر نظر مستقیم آقای علی آبادی کار می کنیم اگر قرار بود تصمیمی در این مورد گرفته شود باید با دستور کتبی ایشان انجام می شد.

این مقام مسئول بازگشت علی آبادی به کشور را لازمه اتخاذ تصمیم در این مورد عنوان کرد.

این اظهار نظر در شرایطی صورت گرفته است که بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک صبح سه شنبه ماجرای تاسیس پارکینگ جدید برای کارمندان را دلیل بسته شدن در ورودی آکادمی عنوان کرد:« مسئولان مجموعه ورزشی انقلاب برای جلوگیری از تجمع، ترافیک و شلوغی در داخل محوطه آکادمی و مجموعه اقدام به ساخت پارکینگی با گنجایش بالا در کنار سالن هندبال نموده اند که از این پس تمامی مراجعین و کارمندان می بایست اتومبیلهای خود را در آن قسمت پارک کنند.»

از سوی دیگر رضا دوستی مدیر مجموعه ورزشی انقلاب نیز تاکید علی سعیدلو به بستن شدن این در را برای تندرستی و سلامت بیشتر استفاده کنندگان از جاده تندرستی عنوان می کند:« آقای سعیدلو تاکید داشت با توجه به اینکه مردم برای ورزش به جاده تندرستی می آیند و می خواهند از هوای سالم و آزاد استفاده کنند درست نیست که در کنار مسیر حرکت آنها ماشین تردد کرده و هوا را آلوده کند. »

این اظهار نظر در حالی صورت گرفته است که دو ضلع طولانی جاده تندرستی به فاصله نزدیکی از دو خیابان اصلی قرار دارد که هر روز صدها اتومبیل از کنار آن عبور می کند. ضمن اینکه پارکینگ اصلی اتومبیل های مراجعین در سمت راست درب شمالی و دقیقا در محل استراحت ورزشکاران است که خود می تواند به آلودگی این محیط کمک کند.

یک منبع آگاه که خواست نامی از او برده نشود با مطرح کردن این احتمال که بسته شدن در آکادمی به دنبال برخی اختلاف نظرها بین کمیته المپیک و سازمان تربیت بدنی صورت گرفته است، مطرح کردن تاسیس پارگینگ را عاملی برای بازتاب کمتر این اتفاق عنوان کرد.

به نظر می رسد شایعاتی که در هفته ها و ماههای گذشته پیرامون اختلاف نظرهای علی سعیدلو و محمد علی آبادی مطرح شده بود، وارد فاز جدیدی شده است که البته هنوز علنی نشده و پیش بینی می شود پس از برگزاری بازیهای آسیایی گوانگژو چهره تازه تری به خود بگیرد.