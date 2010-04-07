جزئیات تسهیلات وزارت علوم به متقاضیان تحصیل در خارج کشور با هزینه شخصی

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با استفاده از امکانات شخصی در مقاطع تحصیلی بالاتر از کارشناسی می‌توانند با احراز شرایط مورد نیاز از تسهیلات وزارت علوم برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: داشتن مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، کسب نمره حد نصاب از یکی از آزمونهای زبان خارجی مورد قبول وزارت علوم، دارا بودن اصل پذیرش قطعی (غیر مشروط) مورد تأیید وزارت علوم در مقطع مربوط از یکی از دانشگاههای معتبر خارجی شرایطی است که متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید داشته باشند.

مدیر کل امور دانشجویان خارج وزارت علوم گفت: وزارت علوم به افراد دارای شرایط تسهیلاتی نظیر معرفی به اداره نظام وظیفه عمومی جهت کسب معافیت تحصیلی برای طول مدت دوره با رعایت مقررات نظام وظیفه، به تعویق انداختن تعهدات مربوط به استفاده از تحصیل رایگان تا پایان دوره و اطلاع رسانی و ارائه خدمات مجاری مشاوره‌ای در خصوص وضعیت تحصیل در دانشگاههای مختلف را اعطا می کند.

وی افزود: پرداخت کلیه هزینه‌های ریالی و ارزی مربوط بر عهده متقاضی است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیچگونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت. متقاضیان استفاده از بند یک تسهیلات باید معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال تضمین معتبر به عنوان ضمانت "انجام خدمت وظیفه عمومی پس از پایان تحصیلات مربوط" بسپارند.

مسلمی اظهار داشت: متقاضیان همچنین باید معادل پنجاه میلیون ریال وثیقه ملکی یا تضمین معتبر به عنوان ضمانت "ایفای تعهدات مربوط به استفاده از تحصیل رایگان پس از پایان تحصیلات مربوط" بسپارند.



وی گفت: مدت استفاده از تسهیلات مزبور برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر سه سال و در مقطع دکتری حداکثر 6 سال خواهد بود.