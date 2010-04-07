"کیمیاگران نقش" آرمین به نمایشگاه کتاب می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، منیژه آرمین درباره این کتاب گفت: کتاب "کیمیاگران عشق" به نوعی به زندگی هنری هفت نفر از نقاشان بزرگ معاصر از جمله استاد علی اکبرصنعتی، محمود فرشچیان، علی کریمی، حسن اسماعیل زاده، جواد حمیدی، عیسی بهادری و محسن سهیلی می پردازد.

وی ادامه داد: در واقع این کتاب تاریخ هنر نقاشی را بعد از استاد کمال الملک در ایران دنبال می کند و با پرداختی داستانی به زندگی هنری این هفت هنرمند می پردازد.

آرمین با بیان اینکه این کتاب دارای وجه خاصی است،عنوان کرد: این هفت هنرمند به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که هر کدام شیوه خاصی در هنر نقاشی داشته اند مثلا استاد بهادری از طراحان برجسته فرش بودند و استاد سهیلی در زمینه نقاشی از طبیعت تبحر داشتند.

وی ادامه داد:همچنین استاد اسماعیل زاده در زمینه نقاشی قهوه خانه ای صاحب سبک بودند،استاد حمیدی در زمینه نقاشی مدرن سرآمد بودند و به همین ترتیب استادان دیگر هم هر کدام در زمینه ای خاص تبحر داشتند و این از ویژگی خاص کتاب است.

آرمین طول مدت کار تحقیق و نگارش کتاب را 4 سال کرد و درباره منابع مورد استفاده در این کتاب گفت: شانسی که من داشتم این بود که به جز استاد بهادری بقیه این استادان در همان زمان حیاتشان این کار صورت گرفت و در نگارش کتاب از روایتهای شخصی آنها و شاگردانشان استفاده کردم.

وی ادامه داد: در مورد استاد بهادری هم با شاگردان صمیمی ایشان از جمله استاد فرشچیان و دیگر شاگردان و دوستان ایشان استفاده کردم.



