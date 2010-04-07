نسل "لاله واژگون" ایلام در معرض انقراض

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از تفرج‌کنندگان به هنگام مراجعه به دامنه کوه‌ها، پیازچه این گل را همراه خود به شهر می‌آورند که خطر انقراض این گل را به دنبال دارد.

وی گفت: این گل در ارتفاع هزار و ‎ 500متر از سطح دریا رشد می‌کند و تنها دو گونه آن در استان ایلام رویش دارد.

بازدار افزود: یک گونه از این گل در ارتفاعات شمال شهر ایلام مانند مانشت، گچان، دالاهو و قلارنگ است و نوع دیگر آن در غار زینگان واقع در منطقه صالح آباد شهرستان مرزی مهران رشد می‌کند.

وی گفت: لاله واژگون از طریق پیاز رشد و نمو دارد و شرایط زیستی آن در دمای یک یا دو درجه و سرد کوهستانی است.

وی زمان رویش این گل را ‎ 15اسفندماه تا ‎ 15فروردین ماه اعلام کرد و افزود: مدت زمان رویش این گل تنها یک ماه است.

بازدار گفت: گونه‌های مختلف این گل در خطر انقراض است زیرا به خاطر زیبایی که دارد بیشتر تفرج‌کنندگان پیازهای آن را با خود به شهر می‌برند تا در گلدان پرورش دهند که به دلیل نبود شرایط مناسب با رویش آن، از بین می‌رود.

وی افزود: این گل بسیار زیبا و دارای چهار یا پنج کلاله قرمز رنگ یا ارغوانی رنگ است که به صورت واژگون در درون غلافی قرار گرفته است و چندین برگ باریک و کشیده در بالای آن قرار دارد.

این مسئول سطح زیر کشت این گل را دو هزار مترمربع اعلام کرد و گفت: با توجه به خطر انقراض این گونه زیبا تفرج‌کنندگان باید آگاهی کافی در زمینه شرایط رشد آن کسب کنند تا پیازهای آن را با خود به شهر نیاورند.

استان ایلام با یک میلیون و ‎ 840هکتار عرصه طبیعی دارای یک هزار گونه گیاه دارویی شناخته شده است.