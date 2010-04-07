به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج نایب رئیس فدارسیون فوتبال در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال با اشاره به دلایل استعفایش از کمیته تیم های ملی گفت: فدراسیون فوتبال پس از انتخابات هیئت رئیسه در اواخر سال 86 و انتخاب اعضای هیئت رئیسه بنده از سوی هیئت رئیسه انتخابی به عنوان مدیر کمیته تیمهای ملی انتخاب شدم که در آغاز فعالیت فدراسیون فوتبال این کمیته با مشکلاتی روبرو بود اما در ادامه کار خوشبختانه مشکلات رفع شد.

تاج ادامه داد: در مدتی که بنده مدیر کمیته تیمهای ملی بودم در بحث تیم های پایه بسیار خوب عمل کرده و با توجه به سیاست و رویه فدراسیون فوتبال مبنی بر توجه به تیمهای پایه توانستیم قوی ترین تیمهای پایه آسیا را بسازیم همانطور که دو سال پیش با سر مربیگری علی دوستی مهر قهرمان نوجوانان آسیا شدیم و سال بعد در جام جهانی نوجوانان نیجریه تیم ملی با درخشش مناسبی همراه بود. سال پیش هم تیم جوانان توانست به مرحله نهایی رقابتهای آسیایی صعود کند.

وی افزود: در بحث فوتسال در همه رده های سنی درخشش داشتیم و نمود آن قهرمانی تیم فوتسال در آسیا، درخشش درجام جهانی و بهترین تیم و بهترین مربی شدن جهان است. در فوتسال در همه رده های سنی آقایان و بانوان موفقیت خوبی داشتیم و همچنین فوتبال ساحلی و فوتبال بانوان هم رو به رشد است. در کل در کمیته تیمهای ملی 229 اردوی تدارکاتی ،436 دیدار و 49 اعزام خارجی برای تیم های ملی فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی در رده های مختلف سنی آقایان و بانوان داشتیم.

تاج درباره بحث کوچک شدن کمیته تیم های ملی گفت: این بحث از مدتها پیش در فدراسیون مطرح بود و قرار شده بود که تیمهای ملی فوتبال ساحلی و فوتسال به کمیته فوتسال، تیم های ملی بانوان و کمیته بانوان و تیم های پایه به کمیته جوانان و تیم ملی بزرگسالان به کمپ تیم های ملی در آکادمی ملی فوتبال واگذار شود تا فعالیت آنها را این کمیته زیر نظر بگیرد.

تاج در ادامه درباره استعفای غلامحسین پیروانی هم گفت: ایشان مربی قابل قبول و قابل اتکایی بودند و من از زمان انتخاب ایشان هیچ شکی نداشتم و به شدت از دست دادن ایشان ناراحتم و ناراحتی ام را از این طریق اعلام می کنم.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال درباره مذاکره با مربیان خارجی برای تیم ملی گفت: شان و منزلت سرمربی تیم ملی بسیار بالاست و افشین قطبی برای تیم ملی بسیار زحمت کشیده است و در سه بازی آخر مقدماتی جام جهانی و رقابتهای مقدماتی جام ملتها انتخاب خوبی بود. ایشان ادبیات مناسبی را وارد فوتبال کرد و خطیب توانا، خوش رو و گشاده روست. به نظر من در مرحله نهایی رقابتهای جام ملتهای آسیا که تیم های قدرتمندی مثل کره جنوبی، ژاپن و استرالیا حضور دارند عده کثیری از طرفداران تیم ملی نگران این هستند که مبادا تیم ملی در این رقابتها به مقام قهرمانی نرسد و یا مقام درخوری کسب نشود و موفقیت چشمگیری در جام ملتها نصیب ایران نشود. ما هم نگرانیم که این اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: به نظر من اگر در فاصله یک سال تا جام ملتها یک سرمربی بزرگ خارجی آورده شود که فرصتی یک ساله برای آماده سازی داشته باشد در کشوری که بیش از چهل میلیون طرفدار دو آتشه فوتبال دارد با دو الی سه میلیارد تومان یک مربی بزرگ می تواند بیاید و افشین قطبی هم در کنار او فعالیت کند. بهتر است که به تاریخ فوتبال نگاه کنیم چون هر زمان سرمربی بزرگ خارجی مثل اوفارل، رایکو و ایویچ آمده اند اثرات مثبتی گذاشته اند.

تاج در ادامه گفت :همین الان که منچستر یونایتد با فرگوسن در حال نتیجه گیری است و یکی از بهترین تیمهای اروپاست مدیران این تیم مشغول مذاکره با پپ گواردیولا هستند. این یک روش متداول در دنیای مدرن فوتبال است. به نظر من اگر فدراسیون می خواهد در جام ملتها حضوری پرقدرت داشته باشد و اگر قرار است که اتفاقی بیافتد الان وقتش است و اگر در فدراسیون اراده ای وجود دارد که از آقای قطبی حمایت شود سخت از ایشان دفاع شود و فدراسیون فوتبال با قدرت پشت افشین قطبی بایستد. در هر صورت من نگران اوضاع تیم ملی در جام ملتهای آسیا هستم.

تاج در پایان گفت :بر خلاف شایعات هیچ اختلافی بین من و آقای کفاشیان وجود ندارد و من خودم از مدتها پیش پیگیر بودم که از کمیته تیمهای ملی استعفا دهم.