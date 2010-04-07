۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

اسماعیلی پیشنهاد داد:

مهلت چندروزه به ناشران برای تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران خواستار دادن مهلتی چندروزه به آن دسته از ناشرانی شد که برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران ثبت نام کرده‌اند اما مدارکشان را تکمیل نکرده‌اند.

مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یک نوبت تمدید مهلت ثبت نام از ناشران برای حضور در این نمایشگاه، گفت: بازه زمانی اولیه برای ثبت نام از 20 تا 30 دیماه بود که این زمان یک بار تمدید شد و مهلت دیگری به ناشران از 10 تا 20 اسفند داده شد.

وی با بیان پایان قطعی ثبت نام از ناشران داخلی حاضر در نمایشگاه کتاب تهران، در عین حال تاکید کرد: برخی ناشران مدارکشان ناقص است لذا برای اینکه حقی از آنها ضایع نشود، پیشنهاد می‌کنم به آنها چندروز دیگر و نهایتاً تا دوشنبه هفته آینده (23 فروردین) مهلت داده شود تا مدارکشان را تکمیل کنند.

به گفته اسماعیلی راد این کار باید با توافق کمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب صورت گیرد.

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 15 تا 25 اردیبهشت در مصلای تهران برگزار می‌شود.

