"از سبزوار تا سرزمین رویا" با حمید سبزواری در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه ابراهیمی درباره این کتاب گفت: کتاب "از سبزوار تا سرزمین رویا" از مجموعه کتابهای خاطرات مفاخر ایران است که در دو بخش به روایت زندگی و همچنین نقد و بررسی آثار حمید سبزواری شاعر معاصر می‌پردازد.

وی ادامه داد: در بخش زندگینامه روند زندگی وی از کودکی و نوجوانی در سبزوار و زندگی در خانواده و تاثیری که خانواده و همچنین پدربزرگ او در شکل گیری افکار و زمینه های شاعری‌اش داشته تا الان روایت شده است.

ابراهیمی ادامه داد:همچنین در بخش زندگینامه به تحولات تاریخی ایران در آن دوران و از جمله آشنایی وی با آیت الله محمدتقی شریعتی و دکتر شریعتی ، آیت الله سید محمود طالقانی و تاثیری که این افراد در نگاه دینی به شعر و مبارزات سبزواری با رژیم شاهنشاهی و امپریالیسم داشته اند، آمده است.

وی درباره بخش نقد و بررسی آثار سبزواری هم عنوان کرد: بخش مربوط به نقد و بررسی آثار شعری وی را فریبا فرشادمهر تدوین کرده و در آن به بررسی روند تاریخی شعر در ایران و همچنین به بررسی شعر نو و اشعار سبزواری با دیدی علمی پرداخته است.

ابراهیمی درباره منابع مورد استفاده گفت: بیشتر این خاطرات را در مصاحبه با خود سبزواری و خانواده وی مخصوصا همسر و دوستان و همکاران او نوشته ام. تنها در بخشهای کوتاهی از جمله بخش مربوط به دکتر شریعتی از کتاب استفاده کرده ام که در پاورقی آمده است.

وی روایت داستانی این کتاب را خیلی نزدیک به واقعیت دانست و افزود: سعی کرده ام روایتها خیلی به واقعیت نزدیک باشد و برای همین چندین بار متن کتاب توسط خود استاد و خانواده و دوستان نزدیک ایشان مورد بازبینی قرار گرفته است.

ابراهیمی همچنین از ساخت یک فیلم مستند بر اساس این کتاب خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر شبکه چهار به سفارش گروه روایت فتح فیلمی را از خاطرات حمید سبزواری تهیه کرده که در بخشهای از این فیلم با بهره گیری از متن کتاب من به روایت تاریخچه زندگی استاد می پردازم.

ابراهیمی زمان صرف شده برای تحقیق و تدوین این کتاب را دو سال عنوان کرد و افزود: کار نگارش کتاب "از سبزوار تا سرزمین رویا" خیلی زود نتیجه داد.ما تدوین این کار را از سال 86 شروع کردیم.

