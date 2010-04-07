به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، در این میان یکی از نقاط دردسرساز زیرگذر ریلی خیام بود که به علت بالا آمدن سطح آب خودروها در آن متوقف مانده بودند.

نیروهای عملیاتی ایستگاه 3 و 1 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نیشابور با اعزام به محل علاوه بر تخلیه آب جمع شده، تعداد 25 خودرو سواری را که در محاصره آب قرار گرفته بود، کمک رسانی کردند و از آب بیرون کشیدند.

یک دستگاه خاور نیز مبادرت به عبور از روی ریل کرده بود که در روی ریل متوقف شده بود و مسیر راه‌آهن را بسته بود که با استفاده از خودرو نجات آتش‌نشانی، کامیون کنار کشیده شد.