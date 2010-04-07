205 هزار برگ بن کالا برای مددجویان امداد گلستانی تخصیص یافت

عباس حاجی اکبری به خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد تاکنون 126 هزار و 758 برگ بن بین مددجویان کمیته امداد در سطح استان توزیع شد.

وی اظهار داشت: با اضافه شدن 10هزار برگ بن دیگر در مرحله دوم تعداد 88 هزار و 242 برگ بن غیر نقدی از 17 فروردین ماه سالجاری بین مددجویان باقی مانده واقشار آسیب پذیر توزیع خواهد شد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان بیان داشت: سال گذشته سال اصلاح الگوی مصرف بود و اصلاح الگوی مصرف فقط برای یک سال مشخص نیست وهرساله باید آن را رعایت کرد.

حاجی اکبری بیان داشت: سال 1389 سالی است که مقام معظم رهبری آن را سال همت مضاعف و کار مضاعف نام نهاد و امدادگران باید بیشتر از پیش در ارائه خدمات به محرومین همت کنند.

55 هزار خانوار زیر پوشش کمیته امداد گلستان هستند.