جزئیات برگزاری آزمون مرحله اول مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان

محمدعلی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: مرحله دوم آزمون مدارس راهنمایی سمپاد نیز 31 اردیبهشت برگزار می شود که نتایج نهایی آن یک هفته تا حداکثر 10 روز پس از برگزاری آزمون اعلام می شود.

رئیس سازمان مدارس استعدادهای درخشان با بیان اینکه آزمون مدارس راهنمایی سمپاد در 31 استان کشور برگزار می شود، گفت: تمامی کسانی که در آزمون مرحله اول نمره کافی را بدست آورند، برای شرکت در مرحله دوم معرفی می شوند.

به گفته غفاری تمام اوراق به شکل متمرکز و ماشینی در مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تصحیح می شود و نتایج در هر دو مرحله بر روی سایت این مرکز قرار می گیرد و دانش آموزان می توانند کارنامه خود را به شکل آن لاین مشاهده کنند.

رئیس سازمان مدارس استعدادهای درخشان درباره امنیت برگزاری آزمون امسال با توجه به اینکه در سالهای گذشته جنجالهای زیادی بر سر آزمون مدارس راهنمایی ایجاد شده بود، گفت: امسال مشکلی در این زمینه نداریم چرا که مراحل مختلف طراحی سئوالات، چاپ و ارسال به استانها با دقت و امنیت بالایی انجام شده که امیدواریم در نهایت بهترین دانش آموزان شناسایی و به مراکز استعدادهای درخشان راه یابند.

غفاری درباره زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس متوسطه سمپاد نیز گفت: زمان برگزاری این آزمون هنوز مشخص نشده است.