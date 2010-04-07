همبستگی کشورهای عربی برای مقابله با اسرائیل یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، میشل سلیمان شب گذشته در مراسم تاسیس شورای همکاری خلیج فارس در دوحه افزایش تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان و تجاوزات این رژیم در اراضی فلسطین را محکوم کرد.

وی خاطرنشان کرد: همبستگی و همکاری کشورهای عربی با یکدیگر امروزه در سایه چالش های داخلی و خارجی فرا روی جهان عرب برای مقابله با تهدیدات اسرائیل علیه لبنان به یک ضرورت سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.

رئیس جمهور لبنان در ادامه حمایت از تلاش ها برای ایجاد برقراری صلح پایدار و عادلانه در خاورمیانه را بر اساس قطعنامه های بین المللی، کنفرانس مادرید و طرح صلح عربی خواستار شد.

میشل سلیمان همچنین با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در دوحه دیدار و درباره راه های توسعه روابط دو کشور در تمامی زمینه ها رایزنی کرد.