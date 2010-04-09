مقاله فلسفی باید از استدلال معتبر برخوردار باشد

محسن خیمه دوز در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین در مورد کمبود مقالات خوب فلسفی در دیارمان نیز گفت: در ایران مقاله فلسفی تاثیر گذار نداریم چون تفکر فلسفی نداریم. این مورد را در مقاله بن بست فلسفه در ایران توضیح داده ام.



وی افزود: در ایران تحصیل در رشته فلسفه و فارغ التحصیل شدن در این رشته را با تفکر فلسفی اشتباه گرفته اند. تفکر فلسفی نیاز به ذوق فلسفی و مسئله فلسفی و ذهن تحلیلگر و شجاعت شک ورزی در باورهایی دارد که ما آنها را اصیل و درست می پنداریم. چون چنین چیزی در ایران وجود خارجی ندارد بحث تفکر فلسفی و نگارش مقاله خوب فلسفی هم تا اطلاع بعدی منتفی است.



این نویسنده و مترجم در مورد تفاوت کتاب فلسفی و مقاله فلسفی نیز اظهار داشت: دوران کتاب فلسفی مدت هاست که به پایان رسیده است. زمانه حاضر زمانه مقاله های تأثیرگذار است و البته اشکالی ندارد مجموعه مقالات تأثیرگذار بصورت کتاب هم منتشر شوند. هرچند در چاپ چنین کتابهایی باید از کتاب سازی خودداری شود چون به رواج اندیشه های عامه پسند ایدئولوژیک و تئولوژیک شبه فلسفی منجر می شود که در نهایت به زیان تفکر فلسفی تمام می شود.