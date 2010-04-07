فقر حرکتی مهمترین عامل تهدیدکننده سلامت دانش آموزان کردستانی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی صبح چهارشنبه در زنگ سلامت که با حضور جمعی از مسئولان در دبیرستان دخترانه فائزین به صدا درآمد، اظهار داشت: فقر حرکتی و جسمی از جمله مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت دانش آموزان استان به ویژه دختران به شمار می رود.

وی ادامه داد: در طول سالهای اخیر و با توجه به رشد زندگی شهرنشینی از یک سو و ورود تکنولوژی های جدید از سوی دیگر باعث شده است، تا فعالیتهای بدنی و حرکتی در جامعه کاهش پیدا کند که متاسفانه بر اساس مطالعات صورت گرفته در استان کردستان نیز این وضعیت وجود داشته و باید برای مقابله با آن برنامه ریزی نمود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به مشکل شهرنشینی و تاثیرات منفی آن بر سلامت جامعه که اتفاقا شعار امسال سازمان بهداشت جهانی نیز در این رابطه است باید زمینه های لازم برای افزایش فعالیتهای بدنی و حرکتی در سطح جامعه به ویژه در مدارس استان نیز ایجاد شود.

ساکی در ادامه با اشاره به برگزاری برنامه های اینچنینی در ایام و مناسبتهای مختلف عنوان کرد: به صدا درآمدن زنگ مدارس در مناسبتهای ملی و مذهبی باعث می شود که نگاه جامعه به سوی این موضوع به عنوان یک پدیده اجتماعی جلب شده و در نتیجه سطح تاثیرگذاری و ماندگاری آن نیز افزایش خواهد یافت.

وی ضمن تشکر از همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان با سازمان آموزش و پرورش استان در طرحها و برنامه های مختلف بیان داشت: خوشبختانه در راستای همکاری این دو دستگاه دولتی موفقیت های چشمگیری به دست آمده که به عنوان نمونه می توان اقدامات صورت گرفته در خصوص مقابله با آنفلوآنزا در مدارس استان کردستان در سال گذشته اشاره نمود.

در ادامه این مراسم که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان، معاونین وی و جمعی از مدیران سازمان آموزش و پرورش برگزار شد، از فعالان عرصه بهداشت و سلامت مدارس با اهداء لوح تقدیر و هدایای تجلیل به عمل آمد.