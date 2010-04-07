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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

مدرسه سازی در گلستان نیازمند مشارکت حداکثری است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان اعلام کرد: فرهنگ سازی و همت و تلاش مشارکت حداکثری در امر مدرسه سازی در استان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی صبح چهارشنبه در جلسه تمهیدات لازم در جشنواره خیرین مدرسه ساز در گرگان افزود: با توجه اینکه سال 89 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال همت مضاعف، کار مضاعف نامگذاری شده است، باید تلاش و فعالیت به بهترین شکل به مردم ارائه شود.

وی از برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان خبر داد و اظهار داشت: جشنواره خیرین مدرسه ساز با هدف ارج نهادن به مقام خیرین مدرسه ساز و نشر امر به معروف و نهی از منکر ، 22 اردیبهشت ماه 89 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

وی یادآور شد: برای فرهنگ سازی در امر مدرسه سازی باید در سطح شهر اطلاع رسانی کرده و نمایشگاهی از دستاوردهای خیرین مدرسه ساز برپا شود.

قربانعلی شیرزاد، مدیرکل نوسازی مدارس استان در خصوص برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز گفت: باید کیفیت جشنواره مورد هدف قرار گیرد تا امر مدرسه سازی استمرار پیدا کند.

وی اظهار داشت: در کنار این جشنواره نمایشگاهی با محتوای ساخت و ساز و اقدامات، کمبودها و کاستی ها، توانمندی شهرستان ها و تجارب آنها و صنایع دستی هر شهرستان جهت ترویج این امر نیکو دایر می شود.

محمدحسین کمیلی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گلستان به برپایی هرچه بهتر جشنواره تأکید کرد و گفت: تمامی شهرستان ها باید تمهیدات لازم را برای جشنواره خیرین مدرسه ساز فراهم کنند.

کد مطلب 1059221

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