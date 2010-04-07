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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

مورینیو:

برنامه این بود که زودتر از زسکا گل بزنیم/ می توانستیم بیشتر گل بزنیم

برنامه این بود که زودتر از زسکا گل بزنیم/ می توانستیم بیشتر گل بزنیم

خوزه مورینیو، سرمربی اینتر میلان ایتالیا، پس از صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا گفت تیم او از قبل برنامه داشته که گل اول را وارد دروازه حریف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر سه شنبه شب با تک گل وسلی اشنایدر در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو مقابل زسکا روسیه به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه پیدا کرد.

خوزه مورینیو در نشست خبری پس از پایان دیدار اظهار داشت: ما در میلان 10 شوت زدیم و یکی از آنها گل شد اما در اینجا با اولین شوت به گل رسیدیم. برنامه ما از قبل از دیدار با زسکا این بود که گل اول را به ثمر برسانیم چرا که این امر به لحاظ حسمانی و ذهنی موجب دشواری کار تیم حریف می شد و روند آنها را در ادامه دچار مشکل می کرد.

وی افزود: وقتی اودیا در دقیقه 49 این دیدار از زسکا اخراج شد دیگر کاملا توپ و میدان را در اختیار گرفتیم. ما می توانستیم گل های بیشتری در این دیدار بزنیم.

کد مطلب 1059222

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