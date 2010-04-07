کارگاه هنرهای تجسمی " تا 31 ستاره" در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ابعاد والای شخصیتی شهید آوینی خاطرنشان کرد:‌شهید آوینی تمام لحظه های عمر با برکت خود را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، جهت به فعلیت رساندن ارزش ها و احکام اسلامی در قالب هنر صرف کرد و خدمات ارزنده و کم نظیر این شهید بزرگوار در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شد.

وی افزود: شهید آوینی هنر واقعی را با الهام از آموزه های اسلامی، همسو با فطرت و حقیقت انسانی توصیف می کند و به همین علت 20 فروردین ماه سالروز شهادت این هنرمند فرزانه، به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نامیده شده است.

احمدی منش همچنین در ارتباط با بخشهای مختلف کارگاه هنرهای تجسمی، گفت: کارگاه هنرهای تجسمی در دو بخش ویژه و آزاد و با حضور اساتید و هنرمندان تشکیل می شود.

وی افزود: بخش ویژه این کارگاه با موضوع یاد و نام شهدای لشکر 31 عاشورا و با حضور سی و یک هنرمند نقاش و بخش آزاد نیز با محوریت شهید آوینی و در رشته های نگارگری، نقاشی، طراحی،‌تذهیب،‌نقاشی خط،‌تصویرسازی و گرافیک با حضور هفتاد هنرمند نقاش برگزار می شود.

وی زمان برگزاری این کارگاه را نوزدهم فرودین ماه جاری و محل آن را مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز اعلام کرد.