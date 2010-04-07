"سوشا" در دنیای ادبیات مجازی متولد شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سایت که به همت تعدادی از علاقمندان و فعالان در زمینه ادبیات راه اندازی شده ، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز به کار کرده است.
تارنمای ادبی سوشا در زمینه ادبیات و داستاننویسی و در راستای کمک به ارتقای سطح ادبی و فرهنگی و توجه به زبان فارسی اهدافی راه اندازی شده است.
برگزاری همایشهای ادبی و کارگاههای داستاننویسی برای پرورش استعداد نویسندگی در نویسندگان جوان و آماتور و جهت دادن به توانمندیهای آنها، برگزاری مسابقات داستاننویسی و اهدای جوایز مناسب به برندگان به منظور ارتقای سطح داستاننویسی اعضا و تشویق کاربران به نوشتن از جمله اهدافی است که این سایت دنبال می کند.
ترجمه کتابهای ارزشمندی که هنوز در ایران ترجمه نشدهاند و تلاش برای چاپ این آثار، ترجمه نوشتهها و کتابهای نگاشته شده به قلم اعضا به زبان انگلیسی و انتشار آنها در خارج از کشور، انتشار نشریههای منظم و تلاش برای چاپ نشریهها در آینده، معرفی و نقد کتابهای فارسی منتشر شده در ایران برای شناساندن آنها به عموم و ترویج کتابخوانی، معرفی انواع ادبی به ویژه ژانر فانتزی که از انواع ادبی نوپا در کشورمان محسوب می شود از دیگر اهدافی است که مدیران سایت "سوشا" به دنبال دستیابی بدان هستند.
علاقمندان به استفاده از مطالب این سایت می توانند به آدرس http://www.soosha.com / مراجعه کرده و ضمن بهره مندی از مطالب آن با عضویت در سایت مطالب خود را نیز در سایت به اشتراک بگذارند.
نظر شما