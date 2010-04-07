گذری بر ادبیات گنوسی در شهر کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از سلسله نشستهای هفتگی شهر کتاب محسوب می‌شود دکتر ابولقاسم اسماعیل‌پور درباره ادبیات گنوسی سخن خواهد گفت.

پژوهشهای جدید و روزافزون صاحب‌نظران و پژوهشگران مغرب زمین درباره‌ آثار و نوشته‌های گنوسی فراوان است اما هنوز بسیاری از منابع اصیل ادبیات و نوشته‌های گنوسی به فارسی ترجمه نشده است؛ دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور یکی از پژوهشگران و مترجمانی است که مقاله‌ها و جستارهای مهم ادبیات گنوسی را به فارسی ترجمه و منتشر کرده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در نشست "بررسی و تحلیل ادبیات گنوسی" می‌توانند ساعت ۱۷ به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.

