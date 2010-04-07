خرس عروسکی روباتیک ارباب خود را شاد می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شرکت فوجیستو در توکیو این خرس عروسکی را توسعه داده اند که قادر است نسبت به حالات روحی ارباب خود واکنش نشان داده و روحیه صاحب خود را متعادل کند.

این روبات خرس عروسکی برای رمزگشایی حالات بیان چهره برنامه ریزی شده است و می تواند به 300 روش مختلف به این حالات پاسخ دهد.

این روبات همانند یک موجود زنده دارای شخصیت و حس همدلی رفتار می کند. این خرس عروسکی برای همراهی با سالمندانی که در خانه سالمندان زندگی می کنند و کودکانی که بیشتر اوقات خود را در تنهایی و در مقابل تلویزیون می گذارنند طراحی شده است.

در حقیقت این دو گروه انسانی بیشترین شکنندگی را داشته و نیاز دارند که خود را با ابزارهای مصنوعی از این قبیل سرگرم کنند.

یک دوربین ویدئویی که روی بینی این خرس نصب شده است تغییرات حالت صاحب این اسباب بازی روباتیک را دریافت کرده و حالات چهره و حرکات بدن وی را در یک سیستم نرم افزاری محاسباتی بررسی می کند. سپس هر نوع حالت غیرعادی در رفتار و یا چهره ارباب خود را تشخیص داده و برای مثال اگر چهره فرد غمگین باشد دستهای خود را برای سلام کردن بلند می کند، می خندد و خرناس می کشد و اگر چهره حالت گریه داشته باشد یک دستمال کاغذی را به صاحب خود می دهد تا اشکهایش را پاک کند.

سازندگان این خرس عروسکی اظهار داشتند: "این خرس عروسکی می تواند به عضوی از خانواده تبدیل شود و به کمک افرادی بشتابد که از نظر روحی در شرایط سختی به سر می برند."



این دانشمندان درحال حاضر مشغول آزمایش اختراع جدید خود در چند خانه سالمندان هستند و در صورتی که نتایج این آزمایشات موفقیت آمیز باشد بلافاصله عرضه تجاری این محصول را آغاز می کنند.

ژاپن یکی از کشورهای پیر دنیا به شمار می رود. در این کشور متوسط عمر مردان 79 سال و متوسط عمر زنان 86 سال است.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دو سال قبل یک مخترع ژاپنی به نام "تاکانوری شیباتا" یک بچه "روبات فوک" را اختراع کرد. وزن این روبات دو هزار و 800 گرم است و می تواند حرکت کند و نسبت به بغل شدن واکنش نشان دهد.