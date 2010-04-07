پروژه های جدید در حوزه پدافند هوایی برد متوسط / پاسخ ایران به تهدید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان آذربایجان غربی سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در فرودگاه ارومیه در پاسخ به این سئوال که با توجه به سال همت مضاعف و کار مضاعف وزارت دفاع چه برنامه هایی در دستور کار دارد گفت: در سال همت مضاعف و کار مضاعف باید بهره وری ها را افزایش دهیم، هدف گذاری ها را دقیق تر کنیم و بسیج منابع را بیشترداشته باشیم.

وی در مورد تحویل سامانه موشکی دفاعی S300 نیز اظهار داشت: تعاملاتی برای این موضوع وجود دارد البته اینکه آنان این سامانه موشکی را به چین داده اند فقط از طریق خبرگزاری ها مطرح شده و مقامات رسمی مطلبی را دراین خصوص اعلام نکرده اند با این حال روسیه هنوز بر تعهد خود مبنی بر تامین سامانه موشکی S300 تاکید دارد و گفته اند که به موقع تحویل ایران خواهند داد.

وزیر دفاع همچنین در مورد پروژه های دفاعی تولید شده توسط وزارت دفاع در سال جدید نیز عنوان کرد: پروژه هایی در حوزه پدافند هوایی برد متوسط خواهیم داشت و همچنین پروژه هایی در حوزه فعالیت های زیردریایی و همچنین تغییر و تحول در این حوزه را خواهیم داشت و به همین ترتیب در حوزه های دیگر.

وحیدی در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران، یادآور شد: خود آنها به این مسئله پاسخ داده اند و گفته اند رژیم صهیونیستی ضعیف تر از آن است که وارد یک جنگ جدید شود و هم اکنون مراکز مطالعاتی رژیم صهیونیستی آنها را از هر گونه توهم وخیال پردازی در این زمینه بر حذر داشته است. ضمن اینکه خود آنها هم اعلام کرده بودند که به هیچ وجه نمی توانید وارد هیچ درگیری با ایران شوید.

وی تصریح کرد: ما پاسخ آنها را قبلا داده ایم اما اگر اینطور شود (در صورت حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی) ممکن است اصلا اثری از رژیم صهیونیستی باقی نماند.

وزیر دفاع در مورد آزمایش و تحقیقات بر روی نسل جدید بمب های هسته ای در آمریکا نیز اعلام کرد: کاری که آنها کردند تحقیقات بر روی نسل جدیدی از بمب های هسته ای برای خودشان است و این همان معیارهای دوگانه ای است که آنها دنبال می کنند. یعنی از یک طرف طرح های جدید برای بمب های جدید دنبال می کنند و از طرفی دیگر از اسرائیل که دارای تعداد زیادی کلاهک هسته ای است حمایت می کنند و از سوی دیگر ایران را به خاطر مصاف صلح جویانه از انرژی هسته ای تحت فشار قرار می دهند که این همان نظام سلطه و مناسبات ظالمانه در دنیا است که ایران آن را قبول ندارد.

وحیدی در مورد اظهارات اخیر مداخله جویانه پترائوس عنوان کرد: همه دنیا امروز قضاوتشان این است که اگر اوباش در دنیا وجود داشته باشند اول رژیم آمریکا بعد رژیم صهیونیستی است زیرا در هر جایی که می خواهند مردم را به راحتی می کشند که نمونه این اقدام کشتار مردم بی دفاع در خیابان های عراق است و اوباش کسانی هستند که بی محابا مردم را می کشند و اسم آن را دموکراسی می گذارند.

وی در مورد این موضوع که آیا حل نشدن مسئله هسته ای ایران امکان به راه افتادن جنگ تازه را محتمل می ساز یا نه گفت: آمریکایی ها را عاقل تر از آن می دانیم که به چنین کاری دست بزنند و مرکز مطالعات رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است که توان مقابله با ایران را ندارند .