به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش روابط عمومی نخستین مسابقه ملی فیلم های یک دقیقه ای با موضوع اصلاح الگوی مصرف،ساخت "اتومبیل های تک سرنشین" بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و هم اکنون در مراحل پایانی تولید قرار دارد.

این انیمیشن سه بعدی درباره اتومبیل های تک سرنشینی است که منجر به ایجاد ترافیک در خیابان ها می شوند.این در حالی است که کودکی با نگاه کردن به سمت دیگری از خیابان متوجه عبور اتوبوس‌هایی می شود که به راحتی از خط ویژه حرکت می کنند و...



از عوامل تولید این انیمیشن می توان به :استوری برد و کانسبت:محمد صادق خسروی ،آبجکت سازی و ساخت کاراکتر:میثم خسروی و انیماتور:مهدی صارمی و میثم خسروی اشاره کرد.



مراسم معرفی برگزیدگان نخستین مسابقه ملی فیلم های یک دقیقه ای با موضوع "اصلاح الگوی مصرف" توسط موسسه رسانه های تصویری اول خرداد 89 همزمان با روز" بهره وری و بهینه سازی مصرف" در تهران برگزار می شود.



تمامی علاقه مندان حضور در این رویداد تا 10 اردیبهشت ماه سال جاری جهت ارسال آثار خود فرصت دارند،فیلم های خود را به انضمام مدارک و تصویر فراخوان که در نشانیwww.rasaneha.org قابل دسترسی می باشد به دبیرخانه این مسابقه،واقع در نیم طبقه دوم،موسسه رسانه های تصویری تحویل نمایند.

