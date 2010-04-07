100 لیتر انواع مشروبات الکلی در اصلی ترین معبر شمالی کشور کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر دردماوند، اقدامات و کشفیات نیروی انتظامی شهرستان دماوند در طول ایام نوروز پیش از ظهر چهارشنبه طی یک نشست خبری و با حضور اصحاب رسانه منطقه ای در محل کنفرانسهای این نیرو تشریح شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند در این نشست ضمن تبریک سال جدید اظهار داشت: با نامگذاری سال 1389 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف، نیروی انتظامی شهرستان دماوند نیز با تلاشی بیش از پیش در راه حفظ امنیت و آرامش این شهرستان خواهد کوشید.

سرهنگ فرهاد قدسی پیرامون کار کرد نوروزی نیروی انتظامی شهرستان دماوند اظهار داشت: در ایام نوروز و با استقرار هشت کانکس پلیس در طول مسیرهای شهرستان دماوند که به عنوان اصلیترین معابر مناطق شمالی کشور محسوب می شود سعی کردیم تا با ایجاد شرایطی مناسب ایام نوروز خوشی را برای هموطنان رقم بزنیم.

این مسئول با اشاره به موارد کشفیات نیروی انتظامی این شهرستان در روزهای سال نو خاطرنشان کرد: در روزهای نخست سال جدید و با تلاش مامورین نیروی انتظامی شهرستان دماوند صد و 11 لیتر و بتر انواع مشروبات الکلی کشف و 80 نفر در رابطه با این بزه، دستگیر و به مراجع قانونی ارجا داده شدند.

وی از متلاشی شدن باندی اخاذ و زورگیر در آبسرد خبر داد و گفت: یک باند زورگیر که بیشتر از اتباع افغانی در محلهای دور افتاده اقدام به اخاذی می کردند متلاشی و هر سه نفر عضو این باند خلافکار، دستگیر شدند.

قدسی در ادامه بیان داشت: دو باند سابقه دار در زمینه سرقت احشام در شهرستان دماوند نیز که پیش از این اقدام به بزهکاریهای دیگری در پرونده آنها دیده می شد پس از شناسایی، دستگیر، احشام سرقتی کشف و سارقین به مراجع زیربط تحویل داده شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند در خصوص سایر موارد اقدامات این نیرو عنوان کرد: علاوه بر موارد جرایم ذکر شده می توان به کشف 16 کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری 36 نفر، به دام افتادن سارقین کابل برق در حین ارتکاب به جرم، توقیف هفت خودرو سرقت شده در خارج از محدوده انتظامی این شهرستان و بازداشت دو سارق واحد تجاری از طریق گزارشات مردمی نیز اشاره کرد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند و این منطقه یکی از اصیلیترین معابر عبوری مناطق شمال کشور محسوب می شود.