فرهاد تیمورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش شدید متراژ غرفه‌اش در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: ما در سال گذشته با 2200 عنوان کتاب به نمایشگاه رفته بودیم و 240 متر مربع فضای نمایشگاهی داشتیم اما امسال با اینکه در حجم کار ما تغییری صورت نگرفته، متراژ غرفه‌مان به کمتر از یک چهارم کاهش یافته است.

وی افزود: متراژی که امسال به نشر ما در نمایشگاه اختصاص داده شده، 54 متر مربع است که عملاً ما در این فضا هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم.

تیمورزاده با بیان اینکه نشر متبوعش یکی از پربازدیدترین غرفه‌ها در میان ناشران دانشگاهی نمایشگاه کتاب بوده است، اضافه کرد: سال گذشته حدود 10 هزار نفر از غرفه ما بازدید کردند که با توجه به کتاب‌های متعددی که ما در زمینه پزشکی و علوم چاپ کرده‌ایم، عموماً جزو نخبگان پزشکی‌اند و لذا به نظر من تخصیص این فضای بسیار اندک، کم‌اعتنایی به این قشر از جامعه است.

مدیر این انتشارات در توضیح نکته اخیر، گفت: متاسفانه هنوز این اندیشه در میان مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب حاکم نشده که اگر ناشری در نمایشگاه حضور پیدا می‌کند، فضایی که به عنوان غرفه به او داده می‌شود، متعلق به آن ناشر نیست بلکه متعلق به مصرف‌کنندگان کتاب‌های اوست.

وی در عین حال گفت: با مسئولان برای حل این مشکل در حالی رایزنی هستم اما تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ام.