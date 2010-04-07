120 میلیون نفر سفر در ایام نوروز در کشور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدرضا موسوی صبح چهارشنبه در نشست تجلیل از ستاد تسهیلات سفرهای گلستان در استانداری افزود: از 120 میلیون سفر در کشور بین چهار تا هشت ساعت در هر استان مسافران توقف داشتند.

وی اظهار داشت: حدود 20 میلیون نفر از مراکز تفریحی و گردشگری کشور بازدید کردند و 206 درصد رشد گردشگری در استان سیستان و بلوچستان را شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در استان کهگیلویه و بویراحمد شاهد رشد 106 درصدی گردشگری بوده ایم و این رشد سفرها و گردشگری درحالیست که در اکثر دنیا در سایتهایشان تبلیغ کرده اند از سفر به ایران خودداری شود.

موسوی عنوان کرد: گردشگری در جهان مقوله ای مهم شده است و جایگزین صنعت نفت شده است و باید از این فرصت برای معرفی جاذبه های استان استفاده شود.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بیان داشت: سه کشور جهان شامل ایران، چین و رم دارای فرهنگ و تمدن غنی هستند ولی متاسفانه تبلیغات منفی درصدد هستند تا ایران را نا امن جلوه دهند.

وی عنوان کرد: مسئولان برای رضایت مسافران در نوروز تلاشهای زیادی انجام داده اند و ما با رشد گردشگری در کشور مواجه بوده ایم.