  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

120 میلیون نفر سفر در ایام نوروز در کشور انجام شد

120 میلیون نفر سفر در ایام نوروز در کشور انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد تسهیلات سفر و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: نوروز امسال 120 میلیون نفر سفر در کشور صورت گرفت و از این تعداد 40 میلیون نفر در استانهای کشور در شب اقامت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدرضا موسوی صبح چهارشنبه در نشست تجلیل از ستاد تسهیلات سفرهای گلستان در استانداری افزود: از 120 میلیون سفر در کشور بین چهار تا هشت ساعت در هر استان مسافران توقف داشتند.

وی اظهار داشت: حدود 20 میلیون نفر از مراکز تفریحی و گردشگری کشور بازدید کردند و 206 درصد رشد گردشگری در استان سیستان و بلوچستان را شاهد بودیم.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین در استان کهگیلویه و بویراحمد شاهد رشد 106 درصدی گردشگری بوده ایم و این رشد سفرها و گردشگری درحالیست که در اکثر دنیا در سایتهایشان تبلیغ کرده اند از سفر به ایران خودداری شود.
 
موسوی عنوان کرد: گردشگری در جهان مقوله ای مهم شده است و جایگزین صنعت نفت شده است و باید از این فرصت برای معرفی جاذبه های استان استفاده شود.
 
معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بیان داشت: سه کشور جهان شامل ایران، چین و رم دارای فرهنگ و تمدن غنی هستند ولی متاسفانه تبلیغات منفی درصدد هستند تا ایران را نا امن جلوه دهند.
 
وی عنوان کرد: مسئولان برای رضایت مسافران در نوروز تلاشهای زیادی انجام داده اند و ما با رشد گردشگری در کشور مواجه بوده ایم.
کد مطلب 1059243

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها