دیدگاه کانت درباره حق بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدگاه کانت در مورد حق نقش مهمی در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق ایفا کرده است.
دیدگاه کانت در مورد حق در کتاب او که در سال 1797 منتشر شده به چاپ رسیده و اثری بسیار تأثیرگذار در حوزه فلسفه است. این کتاب دکترین حق نام دارد.
در نظریه حق کانت، حقوق افراد و حق فردی جایگاه ویژهای دارد. از جمله این حقوق میتوان به حق آزادی فردی و حق مالکیت خصوصی اشاره کرد.
نویسنده سعی کرده آرای کانت در کتاب "دکترین حق" را به نحوی ساده و گویا تبیین کند.
این کتاب با عنوان "دکترین حق کانت" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.
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