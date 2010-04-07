دیدگاه کانت درباره حق بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدگاه کانت در مورد حق نقش مهمی در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق ایفا کرده است.

دیدگاه کانت در مورد حق در کتاب او که در سال 1797 منتشر شده به چاپ رسیده و اثری بسیار تأثیرگذار در حوزه فلسفه است. این کتاب دکترین حق نام دارد.

در نظریه حق کانت، حقوق افراد و حق فردی جایگاه ویژه‌ای دارد. از جمله این حقوق می‌توان به حق آزادی فردی و حق مالکیت خصوصی اشاره کرد.

نویسنده سعی کرده آرای کانت در کتاب "دکترین حق" را به نحوی ساده و گویا تبیین کند.

این کتاب با عنوان "دکترین حق کانت" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.