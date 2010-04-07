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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

دیدگاه کانت درباره حق بررسی شد

دیدگاه کانت درباره حق بررسی شد

شارون بیرد استاد دانشگاه فردریش شیلر آلمان در کتاب اخیر خود نظریه حق را از دیدگاه کانت مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدگاه کانت در مورد حق نقش مهمی در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق ایفا کرده است.

دیدگاه کانت در مورد حق در کتاب او که در سال 1797 منتشر شده به چاپ رسیده و اثری بسیار تأثیرگذار در حوزه فلسفه است. این کتاب دکترین حق نام دارد.

در نظریه حق کانت، حقوق افراد و حق فردی جایگاه ویژه‌ای دارد. از جمله این حقوق می‌توان به حق آزادی فردی و حق مالکیت خصوصی اشاره کرد.

نویسنده سعی کرده آرای کانت در کتاب "دکترین حق" را به نحوی ساده و گویا تبیین کند.

این کتاب با عنوان "دکترین حق کانت" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

کد مطلب 1059245

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