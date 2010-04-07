برنامه اولین روز همایش "شاعران ایران و جهان" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های اولین روز همایش شاعران ایران و جهان در روز 28 فروردین با بازدید از مؤسسه خانه کتاب و خبرگزاری کتاب آغاز می‌شود.

همچنین میهمانان همایش ساعت 11:30 باتوجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته از سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید خواهند کرد.

مراسم افتتاحیه همایش "شاعران ایران و جهان" ساعت 17 در تالار وحدت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با شرکت 50 شاعر خارجی و 50 شاعر ایرانی به همراه تعدادی از مسئولان فرهنگی کشور برگزار خواهد شد.

نخستین همایش شاعران ایران و جهان 28 فروردین تا 1 اردیبهشت ماه در سه شهر تهران، شیراز و اصفهان برگزار می‌شود.

