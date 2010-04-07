بروجردی درباره اجرای نمایش "راز" به خبرنگار مهر گفت: نمایش "راز" به مسائل اجتماعی معاصر می‌پردازد و مربوط به یک موقعیت است. تمایل دارم این نمایش را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرم و صحبت‌هایی ضمنی درباره اجرا در یکی از دو سالن تماشاخانه انجام شده ولی هنوز قطعیتی پیدا نکرده است. در صورت میسر نشدن امکان اجرا در ایرانشهر در سالنی دیگر نمایش به صحنه می‌برم.



وی درباره فعالیت‌های دیگر خود گفت: در حال نگارش رمانی با نام "من کیستم" هستم که روایتگر جستجوی موجودی برای رسیدن به خودشناسی است. موجودی که در گذر ایام همه چیز حتی جسم خود را از دست داده است.



دبیر چندین دوره جشنواره تئاتر بانوان درباره وضعیت دبیرخانه جشنواره نهم و دبیر دوره جدید خاطرنشان کرد: دبیرخانه در حال فعالیت است و به زودی دبیر جشنواره نهم نیز معرفی می‌شود. اما به طور حتم دبیر دوره جدید بنده نخواهم بود زیرا مناسب نیست که یک فرد چندین دوره یا دو سال پیاپی دبیر جشنواره باشد.