32 هزار تن خوراک دام یارانه ای بین دامداران خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته با صرف اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 574 میلیون ریال میزان 32 هزار تن کنسانتره خوراک دام یارانه ای بین دامداران این استان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: یارانه تعلق گرفته به ازای هر کیلو کنسانتره 300 ریال بوده که در مجموع بالغ بر 9 میلیارد و 574 میلیون ریال اعتبار یارانه کنسانتره به دامداران پرداخت شده است.

به گفته وی از محل اعتبارات خشکسالی در سال گذشته میزان 13 هزار و 600 تن جو، 10 هزار و 455 تن ذرت و هشت هزار و 800 تن کنجاله سویا به صورت یارانه ای بین مرغداران و دامداران استان توزیع شد که این امر موجب ثبات نسبی خوارک دام در استان شده است.

زاری به اقدامات این سازمان در راستای اصلاح نژاد دام روستایی و به منظور افزایش کمی تولیدات دامی استان اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه در سال گذشته اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 982 میلیون ریال هزینه شده است.

وی عنوان کرد: همچنین با انجام عملیات تلقیح مصنوعی در سطح 38 روستا ضمن جایگزینی تدریجی دام دو رگ به جای دام بومی کم بازده، باعث افزایش درآمد دامداران شده است.

زاری عملیات ثبت مشخصات دام، رکوردگیری دام سنگین و تلقیح مصنوعی گوسفندان را از دیگر اقدامات معاونت تولیدات دامی سازمان جهت افزایش تولیدات دامی و اصلاح نژاد دام استان برشمرد.

وی به شاخصترین اقدامات این سازمان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: افزایش کیفیت و استاندارد محصولات دامی و توسعه صادرات، افزایش تولید محصولات دامی در جهت تامین پروتئین حیوانی، افزایش بهره وری و راندمان در فرایند تولید محصولات دامی و کاهش ضایعات در فرایند تولید و فرآوری محصولات دامی از جمله این اقدامات بوده است.

زاری همچنین ساماندهی نظام بهره برداری و تولید دام، تقویت و توسعه صنایع و خدمات مرتبط با تولیدات و فرآورده های دامی، تقویت و توسعه مشارکت تشکلهای غیردولتی در فعالیتهای مطالعاتی و حفظ، بهبود و اصلاح ژنتیک دامی را از مهمترین فعالیت های معاونت تولدیات دامی سازمان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان به وجود بیش از 3.4 میلیون واحد دامی در سطح استان اشاره کرد و یادآور شد: سالیانه بالغ بر 167 هزار و 247 تن انواع محصولات دامی در این استان تولید می شود.