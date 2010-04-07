سامانه اعلام بدهی گویا راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، عبدالامیر یاقوتی گفت: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به زودی سامانه تلفنی اعلام بدهی گویا را به منظوراطلاع رسانی به مشترکان برای پرداخت بهای برق راه اندازی می کند.

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: این سامانه در راستای اهداف راهبردی شرکت توزیع برق تهران بزرگ در بخش مدیریت مصرف و اصلاح فرهنگ صرفه جویی، به منظور ارتقای هرچه بیشتر سلامت اداری با استفاده و بهره مندی ازفناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تسریع در ارائه خدمات مناسب به مشترکان راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون فرآیند اطلاع رسانی جهت اعلام بدهی مشترکین برق و ابلاغ اخطار جهت قطع انشعاب برق مشترکین بدهکار، پس از صدور اطلاعیه قطع توسط سیستم مشترکین به صورت حضوری و به طریق دستی توسط ماموران قطع و وصل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ انجام می شود.

به گفته یاقوتی، با توجه به وجود مشکلات موجود ازجمله عدم امکان رسیدگی به وضعیت کلیه مشترکین مشمول قطع، سرعت پایین فرآیند اطلاع رسانی اعلام بدهی برق در روش حضوری و همچنین افزایش ترددهای درون شهری؛ راه اندازی سامانه تلفنی اعلام بدهی گویا به عنوان طرحی با هدف کاهش و حذف مشکلات مذکور اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به این که هم اکنون امکان برقراری ارتباط 60 درصد از مشترکان کل مناطق شرکت توزیع نیروی برق تهران با این سامانه فراهم شده است؛ متذکر شد: این طرح در مرحله اول به صورت پایلوت و در چهار منطقه برق فارابی، پاسداران، بیهقی و هفده شهریور اجرا خواهد شد.

یاقوتی از مزایای ویژه این طرح را اعلام بدهی مشترکین از طریق تلفن، افزایش محدوده اطلاع رسانی به مشترکین بدهکار، کاهش هزینه ها، کاهش امکان بروز تعاملات غیر قانونی، وصول به موقع مطالبات شرکت، داشتن اطلاعات به صورت مکانیزه و دسترسی به گزارشات مناسب جهت اعمال مدیریت بهتر بر روی امور مشترکان بدهکار عنوان کرد.

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به این که ایجاد و راه اندازی سامانه تلفن گویا جهت اطلاع رسانی به مشترکین بدهکار است؛ افزود: با راه اندازی این سامانه، مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یک هفته پس از دریافت قبوض برق خود در سه مرحله و از طریق سامانه تلفنی و به صورت پیام صوتی، نسبت به زمان پرداخت بهای برق مصرفی و یا بدهی خود در مهلت تعیین شده اطلاع رسانی خواهند شد.

وی در این زمینه یادآور شد: با تجهیز سرویس های جانبی از جمله "سرویس صوتی سامانه" نیز مشترکان می توانند پس از پرداخت قبوض برق خود پس از مهلت تعین شده، با برقرای ارتباط با سامانه صوتی به شماره 8557700 اپراتور سامانه را از پرداخت بهای برق خود آگاه سازند.

یادآور می شود: تلفن گویا دامنه بزرگی از سیستم های مختلف کامپیوتری که از طریق خطوط تلفن به مخاطبین سرویس دهی می کند را شامل می شود و مخاطب بدون نیاز به تجهیزات خاص و تنها با یک گوشی تلفن ثابت، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت می کند.

با توجه به اینکه سیستم تلفن گویا گروههای مختلف مشترکان را تحت پوشش قرار می دهد، سامانه تلفنی اعلام بدهی گویا به عنوان یکی از ابزارهای مناسب اطلاع رسانی و یا خدمات رسانی به مشترکان، در راهبردهای مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع از سوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ مدنظر قرار گرفته است.