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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

در سال 88؛

32.5 میلیارد متر مکعب گاز در پالایشگاه فجرجم تولید شد

یک مسئول گازی با اشاره به تولید 32.5 میلیارد متر مکعب گاز در پالایشگاه فجرجم در سال گذشته گفت: در این مدت بیش از 12 میلیون بشکه مایعات گازی نیز در این مجموعه پالایشی تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالرسول رزاقی با بیان اینکه در سال گذشته در مجموع 32 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در پالایشگاه فجرجم (کنگان) تولید و به خطوط لوله سراسری تزریق شده است، گفت: در این مدت همچنین 55/12 میلیون بشکه مایعات گازی نیز در این واحد پالایشگاهی تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پالایشگاه فجر جم گاز خود را از مناطق گازی نار و گنگان دریافت می کند و در سال گذشته نقش به سزایی در سبد انرژی کشور داشته است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم با تاکید بر تکمیل و راه ‌اندازی نیروگاه 5/82 مگاواتی جدید در سالجاری اظهارداشت: راه ‌اندازی واحد LPG و پروژه دریافت گاز عسلویه از مهمترین پروژههای سالجاری پالایشگاه فجر جم خواهد بود.
 

کد مطلب 1059256

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