32.5 میلیارد متر مکعب گاز در پالایشگاه فجرجم تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالرسول رزاقی با بیان اینکه در سال گذشته در مجموع 32 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در پالایشگاه فجرجم (کنگان) تولید و به خطوط لوله سراسری تزریق شده است، گفت: در این مدت همچنین 55/12 میلیون بشکه مایعات گازی نیز در این واحد پالایشگاهی تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پالایشگاه فجر جم گاز خود را از مناطق گازی نار و گنگان دریافت می کند و در سال گذشته نقش به سزایی در سبد انرژی کشور داشته است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم با تاکید بر تکمیل و راه ‌اندازی نیروگاه 5/82 مگاواتی جدید در سالجاری اظهارداشت: راه ‌اندازی واحد LPG و پروژه دریافت گاز عسلویه از مهمترین پروژههای سالجاری پالایشگاه فجر جم خواهد بود.

