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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

معترضان تایلندی ساختمان پارلمان را تصرف کردند

معترضان تایلندی ساختمان پارلمان را تصرف کردند

در ادامه تحولات سیاسی تایلند، امروز چهارشنبه معترضان یا همان پیراهن قرمزها ساختمان پارلمان این کشور را به تصرف خود درآورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، معترضان تایلندی امروز پس از اجتماع در مقابل ساختمان پارلمان این کشور توانستند با ورود به آن این محل را تصرف کنند.

بر اساس این گزارش، معترضان تایلندی که به آنها پیراهن قرمزها می گویند در طبقه دوم ساختمان پارلمان دیده شده اند.

هنوز از تعداد معترضین در ساختمان پارلمان تایلند اطلاعی در دست نیست.

بر اساس این گزارش، معترضان خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات هستند.

معترضان که خواهان کناره گیری "آبیسیت وجاجیوا" نخست وزیر تایلند هستند، به پلیس هشدار داده اند در صورت به خشونت کشیده شدن تجمعشان اقدام به جنگ با نیروهای پلیس می کنند. 

کد مطلب 1059257

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