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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

زارعی مطرح کرد:

جزئیات جلسه کمیته مشترک دولت و مجلس / احتمال ارائه طرح اصلاح هدفمندی

جزئیات جلسه کمیته مشترک دولت و مجلس / احتمال ارائه طرح اصلاح هدفمندی

علی اصغر زارعی با توجه به اینکه اولین جلسه مشترک مجلس و دولت به نتیجه نرسید گفت: اگر در جلسه دوم این کمیته که امروز چهارشنبه یا روز شنبه برگزار خواهد شد شیوه های کمک مجلس به دولت مشخص نشود طرح اصلاح هدفمند کردن یارانه ها در جلسه روز یکشنبه هفته آینده مجلس ارائه خواهد شد .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی اصغر زارعی عضو کمیته مشترک مجلس و دولت روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: در جلسه دیروز این کمیته نمایندگان دولت به برخی ابهامات و سئوالات نمایندگان مجلس پاسخ دادند.

وی افزود: دولت اطلاعاتی را مطابق سئوالات نمایندگان در این جلسه مطرح کرد و تا حدودی مشخص کردند که چه برنامه ای برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تدوین و تنظیم کرده اند اما به علت طولانی شدن این جلسه مقرر شد امروز یا شنبه مجددا جلسه ای برگزار و این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده تهران گفت : محمدرضا باهنر، محمد حسن ابوترابی فرد، احمد توکلی، جمشید انصاری و محمد حسین فرهنگی به عنوان نمایندگان مجلس در این کمیته و همچنین محمدرضا میرتاج الدینی، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، محمد فرزین نمایندگان دولت در این جلسه حضور داشند.

زارعی گفت: خواست دولت در این جلسه کمک بیشتر مجلس برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها بود و آنها خواستار برخی اصلاحات در تصمیم مجلس مبنی بر درآمد 20 هزار میلیارد تومانی بودند.

وی گفت: در جلسه بعدی این کمیته شیوه های کمک مجلس به دولت در این راه بررسی خواهد شد. به غیر از تعیین سقف درآمد ناشی از هدفمند  سازی یارانه ها برخی اصلاحات مد نظر دولت بر روی مالیات برخی فرآورده ها به صندوق یارانه ها بود و دولت مطرح می کرد اگر این مالیات به بودجه عمومی رود ما مجبور می شویم قیمت ها را بیشتر بالا ببریم که اکثر نمایندگان مجلس حاضر در این جلسه با این نظر موافق بودند که این اصلاح صورت گیرد.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: این اصلاحات باید در بودجه سال 89 و یا قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه قرار می گرفت که متاسفانه از آن غفلت شد.

زارعی افزود: بعد از مشخص شدن نتیجه دومین جلسه مشترک در صورتی که به جمع بندی درستی نرسیم و دولت در این خصوص لایحه ای ارائه نکند که قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح شود روز یکشنبه طرح تهیه شده نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح خواهد شد.

وی گفت: خواست دولت همچنان کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی است اما امکان اینکه دولت با 35 هزار میلیارد تومان موافقت کند نیز وجود دارد.

کد مطلب 1059258

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