"دیدگاه"به بررسی پالایشگاه نفت آبادان در دوران جنگ می پردازد

محمدعلیباشه آهنگر از جمله فیلمسازانی است که در ژانر دفاع مقدس فعالیت میکند. فیلم سینمایی "بیداریرویاها" سومین فیلم این کارگردان در بیست وهشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به نمایش درآمد و واکنشهای متفاوتی را در پی داشت.
آهنگر درباره فیلم جدید خود به خبرنگار مهر گفت: پروژه جدیدی که قصد ساخت آن را دارم "دیدگاه" نام دارد که توسط محمدرضا گوهری نوشته شده است ومضمونی مرتبط با دفاع مقدس دارد. این فیلم نقش پالایشگاه نفت آبادان را در دوران دفاع مقدس بررسی میکند البته فیلمنامه این فیلم برای نزدیک شدن به ایده آل باید دوباره بازنویسی شود.
کارگردان "فرزند خاک" گفت: این اثر در مرحله پیشتولید قرار دارد ودرحال مذاکره با مراکزی هستیم که قول همکاری برای ساخت این فیلم را به ما دادهاند. داستان این فیلم در آبادان اتفاق میافتد وتحقیقات میدانی برای ساخت آن انجام شدهاست. به دلیل گرم بودن هوا در نیمه اول سال نمی توانیم کار را کلید بزنیم ولی من امیدوارم با فراهم شدن شرایط بتوانیم فیلمبرداری را نیمه دوم سال آغاز کنیم.
وی ادامه داد: "دیدگاه" از فضا و حالوهوای متفاوتی نسبت به دیگر آثارم برخوردار است. ساخت این فیلم به ظرفیتهای بالایی در بخشهای مختلف از جمله صدا، تصویر وجلوه های ویژه نیازمند است. اگر شرایط فراهم شود امیدوارم به جز جلوههای ویژه میدانی بتوانیم از جلوههای ویژه کامپیوتری دراین فیلم استفاده کنیم. البته به دلیل کمبود امکانات در کشور این جلوههای تصویری در کشور دیگری باید ساخته شود.
آهنگر افزود: تهیه کننده این فیلم قرار بود آقای احمدمیرعلائی باشد که متاسفانه ایشان به دلیل مسئولیتی که برعهده دارند نمیتوانند در این پروژه حضور داشته باشند. هنوز تهیه کننده جدیدی انتخاب نشدهاست اما امیدوارم تهیه کننده بتواند از عهده این پروژه سنگین بربیاید وشرایط مناسبی را برای ساخت این اثر فراهم کند.
آهنگر درباره اکران "بیداری رویاها" گفت: امیدوارم به زودی شرایط برای اکران فیلم "بیداریرویاها" فراهم شود. برای نمایش عمومی فیلم اصلاحاتی در بخش صدا، تصویر وتصحیح رنگ انجام شده وصحنه هایی نیز در تدوین مجدد کوتاه میشود.
وی خاطر نشان کرد: از مسئولان شورای سیاستگذاری فیلمنامه وهمچنین از آقایان حسن بنیانیان و محمد حسین نیرومند در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بسیار سپاسگزارم که هم در زمان فیلمبرداری"بیداریرویاها" وهم بعد از اتمام کار با ما همکاری کردند وهیچگونه فشاری به فیلم وارد نشد. امیدوارم این همکاری ادامه یابد ودر پروژه جدیدم نیز بتوانم از راهنمائیهای این افراد استفاده کنم. حوزههنری خانه هنرمندان است ودر این خانه نیزهمیشه به روی هنرمندان باز است.
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