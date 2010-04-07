جابجایی 1.5 میلیون مسافر در بنادر هرمزگان طی ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی صبح چهارشنبه در نشست خبری گفت: این تعداد مسافر از 20 محور دریایی جابجا شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت همچنین 337 هزار و 923 دستگاه خودرو از طریق بنادر مسافری به مقصد کیش و قشم و بالعکس جابجا شد که 19 درصد افزایش یافته است.

صفایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای برقراری سفری ایمن در این ایام گفت: خوشبختانه با همکاری بسیار خوبی که میان این اداره کل و سایر ارگانهای مرتبط با حمل و نقل مسافر دریایی وجود داشت در این ایام هیچ گونه سانحه ای را شاهد نبودیم.

وی اضافه کرد: در این مدت 31 هزار و 226 سفر توسط 345 فروند شناور در آبهای استان هرمزگان انجام شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به راه اندازی موقت بندر شهیدحقانی در این ایام گفت: با برنامه ریزی که در مدت 25 روز انجام شد خوشبختانه این بندر برای ایام نوروز آماده سازی شد و توانست در کنار اسکله صیادی شهر خدمات رسانی بسیار خوبی در این ایام داشته باشد.

وی افزود: با توجه به افزایش ظرفیت در بخش مسافران دریایی خوشبختانه با ترافیک روانی در این بخش روبرو بودیم تا جایی که متوسط انتظار در بنادر پهل و لافت برای تردد خودروها به 20دقیقه رسید.

صفایی اضافه کرد: در جلسه ای که به منظور ارزیابی عملکرد نورزوی انجام شد آمارهای امسال تحلیل و بررسی شد و تصمیمات بسیار خوبی برای نوروز سال 90 اخذ شد.