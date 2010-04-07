هریسون فورد در یک وسترن علمی – تخیلی

به گزارش مهر از امپایر آنلاین این بازیگر 68 ساله در فیلم جدید جان فاورو به دنیل کریگ می‌پیوندد که خود جایگزین رابرت داونی جونیور شده است.رابرت داونی جونیور برای ایفای نقش موجود بیگانه فضایی فیلم برگزیده شده بود که اخیرا از این پروژه کنار کشید و دنیل کریگ جایگزین او شد.



"کابوی‌ها و بیگانه‌ها" اقتباسی است از یک کتاب مصور علمی –تخیلی نوشته اسکات میچل روزنبرگ که داستانی از مقابله کابوی‌های غرب وحشی با موجودات بیگانه فضایی را روایت می‌کند.



جان فاوروکه پیش‌تر با ساخت دو قسمت فیلم " مرد آهنین" تعلق خاطر خود به اقتباس از کتاب‌های مصور داستانی را نشان داده بود، این بار به سراغ اقتباسی تازه با رویکرد وسترن علمی –تخیلی رفته است.



هریسون فورد با نقش آفرینی در "جنگ های ستاره ای" به شهرت رسید و با حضور در چهار فیلم مجموعه سینمایی " ایندیانا جونز"به یکی از محبوب‌ترین بازیگران سینمای آمریکا تبدیل شد.

