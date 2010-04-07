تله کابین گنجنامه ظرفیت پذیرش 4500 نفر را دارد

سید مصطفی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: مجتمع تفریحی و رفاهی تله کابین گنجنامه بزرگترین مجتمع گردشگری در غرب کشور و استان همدان به شمار می رود.

اردستانی افزود: مجتمع تفریحی تله کابین یک مکان توریستی است که برای رفاه بیشتر شهروندان احداث هتل، کافی شاپ، حوضچه ماهیگیری و رستوران در آن در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در ایام نوروز امکانات ورزشی و گردشگری مجتمع تفریحی، توریستی و ورزشی تله کابین گنجنامه به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری منحصر به فرد همدان مورد استقبال مسافران و میهمانان داخلی و خارجی قرار گرفت.

اردستانی خاطر نشان کرد: در این ایام تعداد قابل توجهی از مسافران از امکانات ورزشی نظیر سکوی پرش از ارتفاع (بانجی جامپینگ)، خط حرکت آزاد در آسمان (تیرول)، سایت تعادل هوایی (رنجر) و دیواره سنگ ‌نوردی حرفه‌ ای و آماتور استفاده کردند.

وی افزود: مسافران همچنین از امکانات تفریحی و توریستی نظیر خط هزار و 670 متری تله‌کابین، پارکینک روباز و سرپوشیده با ظرفیت 470 خودرو، کافی شاپ مدرن در سایت مبدا و مقصد، غرفه اقلام فرهنگی و صنایع دستی و فضای طبیعی و کوهستانی میدان میشان استفاده کردند.

سیدمصطفی اردستانی اضافه کرد: وجود این امکانات در کنار هزار و 700 اثر و بنای تاریخی و طبیعی و آب و هوای منحصر به فرد استان همدان، موجب حضور بیشتر مسافران شد.

مدیرعامل مجتمع تفریحی تله‌کابین گنجنامه همدان راه اندازی سایت لژویگاند و پیست اسکی در ارتفاع 3 هزار متری را از برنامه های در دست اجرا عنوان کرد و گفت: احداث سالن بولینگ و بیلیارد و دیواره سنگ‌نوردی سرپوشیده و نیز ایجاد غار مصنوعی، از برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرای مجتمع تفریحی، توریستی و ورزشی تله‌کابین گنجنامه است.