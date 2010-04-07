آواز در تیتراژ جذابیت فیلم را بیشتر می کند

مجید اخشابی خواننده تیتراژ سریال" دارا و ندار" ضمن بیان این مطلب در خصوص چرایی آواز خواندن خود در ابتدا و انتهای این مجموعه تلویزیونی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : پیشنهاد اولیه به کارگیری آواز در ابتدا و انتهای سریال "دارا و ندار" را مسعود ده نمکی کارگردان داد و معتقد بود که فضای بهتری از کلیت مجموعه به مخاطب عرضه می شود ضمن اینکه برای فواصل متن هم کلیپ هایی را درنظر گزفته بود اما درنهایت بر دو آواز ابتدایی و انتهایی توافق کردیم.

وی در ابتدا افزود : آواز ابتدایی این اثر بیانگر فضای شاد و نوروزی سریال است و از این طریق بیننده وارد داستان "دارا و ندار" می شود و حس تازگی و طراوات نوروزی به مخاطب داده می شود و از این جهت به اعتقاد من حرکت تازه ای است که در سریال های تلویزیونی تا کنون اتفاق نیافتاده است؛ آواز پایانی هم نتیجه گیری اثر است که با انتخاب شعر مولانا و آهنگسازی خوب پیروز ارجمند قصد داشتیم پایان تفکر انگیزی به مخاطب ارائه دهیم.

این خواننده در پاسخ به این سئوال که آیا وجود آواز در تیتراژ اول یک مجموعه تلویزیونی پیش داوری محسوب نمی شود گفت : به اعتقاد من خود این تفکر نوعی پیش داروی است هدف از تیتراژ اولیه تنها بیان شادباش نوروزی به بیننده بوده ضمن اینکه اگر نشانه ای به بیننده ارائه شود هیچ ایرادی ندارد و خوشبختانه مخاطب هر دو فضای موسیقی را دوست دارد.

اخشابی در ادامه افزود : برای داشتن فضای شاد آواز راه گشا است و در طول روایت داستان بیننده با مفاهیم و واقعیت های تلخی مواجه بود و طبیعی است که در پایان باید از موسیقی تفکر برانگیز استفاده می کردیم بنابراین هیچ گونه اتهام پیش داوری را نمی پذیرم.

خواننده موسیقی تیتراژ "دارا و ندار" در ادامه صحبت های خود به کارکرد آواز در تیتراژ اشاره کرد و گفت : موسیقی و آواز از جمله هنرهایی است که می تواند به درستی به خدمت گرفته شود تا در راستای آن جذابیت و جلب مخاطب را به همراه داشته باشد در واقع آواز در تیتراژ ابتدا و انتهای یک مجموعه -به ضرورت داستان- لحظه های خاص تری را رقم می زند.

وی در پایان افزود : شعر، موسیقی و آواز خوب تاثیر بسیاری بر ذهن مخاطب می گذارد تا جائیکه مخاطب سریال را با موسیقی و آواز به یاد می آورد برهمین اساس به اعتقاد من تیتراژ سریال ها فرصتی برای جذاب کردن یک مجموعه تلویزیونی است.