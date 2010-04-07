مرکز هنرهای نمایشی شهرداری در سال جاری چند تولید نمایشی ویژه دارد

شهرام کرمی درباره تولید ویژه مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به خبرنگار مهر گفت: امسال با چند هنرمند پیشکسوت تئاتر مذاکراتی را برای تولید و اجرای نمایش به عنوان تولیدات ویژه مرکز هنرهای نمایشی شهرداری داشتیم که به زودی وضعیت این تولیدات مشخص میشود.
وی درباره فعالیتهای دیگر مرکز هنرهای نمایشی شهرداری افزود: شماره جدید فصلنامه "تماشاخانه" نیز تا پایان فروردینماه منتشر میشود که دارای مطالب متنوعی از نویسندگانی چون حمیدرضا آذرنگ، بهزاد صدیقی، شکرخدا گودرزی، منوچهر اکبرلو، مجید گیاهچی، بهرام ریحانی و بنده است. سردبیری این شماره از فصلنامه نیز بر عهده مجید گیاهچی است.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره وضعیت بودجه و فعالیت فرهنگسراهای شهر تهران در حوزه تئاتر خاطرنشان کرد: بودجه مستقل برای تولید و اجرای تئاتر به هر کدام از فرهنگسراها بسته به فعالیت و عملکرد هر کدام تخصیص پیدا کرده است.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی شهرداری تهران از تولید چند نمایش با کارگردانی هنرمندان با سابقه و پیشکسوت تئاتر به عنوان تولید ویژه این مرکز در سال 89 خبر داد.
شهرام کرمی درباره تولید ویژه مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به خبرنگار مهر گفت: امسال با چند هنرمند پیشکسوت تئاتر مذاکراتی را برای تولید و اجرای نمایش به عنوان تولیدات ویژه مرکز هنرهای نمایشی شهرداری داشتیم که به زودی وضعیت این تولیدات مشخص میشود.
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