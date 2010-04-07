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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸

کرمی:

مرکز هنرهای نمایشی شهرداری در سال جاری چند تولید نمایشی ویژه دارد

مرکز هنرهای نمایشی شهرداری در سال جاری چند تولید نمایشی ویژه دارد

مدیر مرکز هنرهای نمایشی شهرداری تهران از تولید چند نمایش با کارگردانی هنرمندان با سابقه و پیشکسوت تئاتر به عنوان تولید ویژه این مرکز در سال 89 خبر داد.

شهرام کرمی درباره تولید ویژه مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به خبرنگار مهر گفت: امسال با چند هنرمند پیشکسوت تئاتر مذاکراتی را برای تولید و اجرای نمایش به عنوان تولیدات ویژه مرکز هنرهای نمایشی شهرداری داشتیم که به زودی وضعیت این تولیدات مشخص می‌شود.

وی درباره فعالیت‌های دیگر مرکز هنرهای نمایشی شهرداری افزود: شماره جدید فصلنامه "تماشاخانه" نیز تا پایان فروردین‌ماه منتشر می‌شود که دارای مطالب متنوعی از نویسندگانی چون حمیدرضا آذرنگ، بهزاد صدیقی، شکرخدا گودرزی، منوچهر اکبرلو، مجید گیاهچی، بهرام ریحانی و بنده است. سردبیری این شماره از فصلنامه نیز بر عهده مجید گیاهچی است.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره وضعیت بودجه و فعالیت فرهنگسراهای شهر تهران در حوزه تئاتر خاطرنشان کرد: بودجه مستقل برای تولید و اجرای تئاتر به هر کدام از فرهنگسراها بسته به فعالیت و عملکرد هر کدام تخصیص پیدا کرده است.

کد مطلب 1059273

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