مرکز هنرهای نمایشی شهرداری در سال جاری چند تولید نمایشی ویژه دارد

شهرام کرمی درباره تولید ویژه مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به خبرنگار مهر گفت: امسال با چند هنرمند پیشکسوت تئاتر مذاکراتی را برای تولید و اجرای نمایش به عنوان تولیدات ویژه مرکز هنرهای نمایشی شهرداری داشتیم که به زودی وضعیت این تولیدات مشخص می‌شود.



وی درباره فعالیت‌های دیگر مرکز هنرهای نمایشی شهرداری افزود: شماره جدید فصلنامه "تماشاخانه" نیز تا پایان فروردین‌ماه منتشر می‌شود که دارای مطالب متنوعی از نویسندگانی چون حمیدرضا آذرنگ، بهزاد صدیقی، شکرخدا گودرزی، منوچهر اکبرلو، مجید گیاهچی، بهرام ریحانی و بنده است. سردبیری این شماره از فصلنامه نیز بر عهده مجید گیاهچی است.



مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره وضعیت بودجه و فعالیت فرهنگسراهای شهر تهران در حوزه تئاتر خاطرنشان کرد: بودجه مستقل برای تولید و اجرای تئاتر به هر کدام از فرهنگسراها بسته به فعالیت و عملکرد هر کدام تخصیص پیدا کرده است.