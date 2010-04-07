توسعه آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، مسعود محمدیان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی و منابع طبیعی این شهرستان مدیریت صحیح آب و خاک در جهت توسعه کشاورزی استان را با توجه به محدودیت منابع آب و خاک ضروری برشمرد و افزود: استان آذربایجان شرقی یکی از استانهایی است که در منطقه کم آب قرار گرفته و خشکسالی های اخیر در سالهای گذشته در سطح استان این مشکلات را در چندان کردن و باعث وارد شدن خسارات جدی به محصولات کشاورزی این استان شده است.

وی گفت: در این راستا و در جهت اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی اولویت سازمان جهاد کشاورزی پوشش انهار، احداث کانال ها و انتقال آب با لوله و تبدیل کانالهای سنتی به مدرن در بخش آب و خاک در سال جاری خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: به منظور تشویق کشاورزان و بهره برداران در سطح استان در ایجاد و آبیاری تحت فشار برای هر هکتار چهارده میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت و برای بقیه هزینه های کشاورزی در جهت نوسعه آبیاری تحت فشار تسهیلات بانکی کم بهره و بلند مدت پرداخت می شود.

محمدیان افزود: حفاظت از منابع خاک نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد و با تمهیدات اندیشیده شده و تدابیری که اتخاذ شده در تلاش هستیم تا از تغییر کاربری های غیرمجاز جلوگیری کرده و زمینهای مستعد برای کشاورزی با همکاری بین بخشی ادارات و نهادها در خدمت توسعه بخش کشاورزی باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از دیگر برنامه های اولویت دار سال جاری این سازمان را برنامه ریزی مجموعه ادارات ذیربط این سازمان در جهت توسعه بخش کشاورزی متناسب با نیازها و پتانسیل های مناطق مختلف استان ذکر کرد.

وی، تعیین ظرفیت اقتصادی برای واحدهای تولیدی از برنامه های این سازمان در جهت تحقق شعار تبدیل کشاورزی معیشتی به اقتصادی عنوان کرد و استفاده از یافته های تحقیقاتی در جهت کاهش اثرات اقلیمی در کشاورزی، استفاده از توان بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی با اولویت تشکل های کشاورزی و تعاونی فارغ التحصیلان این بخش، توسعه گاوداری های صنعتی و واحدهای مرغداری و شیلات جزء برنامه کاری سازمان در جهت رشد و شکوفایی کشاورزی در راستای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی برشمرد.