ارائه 6 سند توسط ایران در کمیته حفظ محیط زیست دریایی آیمو

به گزارش خبرگزاری مهر علی مرزبان گفت: در شصتمین اجلاس کمیته اصلی حفظ محیط زیست دریایی (MEPC 60) که در فروردین ماه 89 در محل سازمان بین المللی دریانوردی در لندن برگزار شد، هیئت سه نفره جمهوری اسلامی ایران 6 سند به این اجلاس ارائه کردند.

نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی در آیمو در خصوص مفاد اسناد ارائه شده گفت: یکی از اسناد که تحت دستور کار شماره 7 به صورت مشترک توسط ایران و فدراسیون روسیه ارائه شد حاوی گزارشی از مانور مقابله با آلودگی دریایی و دستاوردها و درسهای آموخته از آن بود که در تیر ماه سال گذشته در بندر انزلی برگزار شد.

وی افزود:‌ همچنین در این اجلاس دستور کار پیشنهادی ایران با عنوان تهیه دستورالعملی برای اجرای عملیات مقابله با آلودگی دریایی موضوع کنوانسیون OPRC با لحاظ مسایل ایمنی و بهداشتی افراد درگیر در عملیات که طی سند شماره MEPC 59/7/2 ارائه شد مورد تصویب قرار گرفت.

وی گفت: سند دیگر ایران متضمن پیشنهاد اصلاحاتی به همه مقررات ضمائم I,II,IV,V و VI کنوانسیون مارپول در خصوص مراکز دریافت زباله در بنادر با هدف در نظر گرفتن مراکز دریافت زباله ها در یاردهای بازیافت کشتی ها بود که بر اساس آن مرکز بازیافت کشتی ها مکلف به در نظر گرفتن مراکز دریافت زباله از کشتی های در انتظار بازیافت می شوند.

به گفته مرزبان این سند برای رفع هرگونه شبه به کمیته اجرای مقررات توسط دولتها (FSI 18) ارجاع شد.

نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی در آیمو گفت: اسناد دیگر ارائه شده حاوی پیشنهاد اصلاح ضمیمه شماره سه کنوانسیون مارپول با هدف در نظر گرفتن مراکز دریافت زباله در بنادر برای کالاهای موضوع این ضمیمه و همچنین نظرات و پیشنهاداتی راجع به پیش نویس دستورالعمل موقت برای عملیات ثبت موسوم به II و Recording Operation in the Oil Record Book Part بوده است.

مرزبان در ادامه در خصوص سایر موضوعات مطروحه در این اجلاس گفت: یکی از موضوعاتی که بیشترین سندهای ارائه شده به کمیته را به خود اختصاص داد و بحثهای فراوانی را سبب شد موضوع کاهش گازهای گلخانه ای ناشی از کشتی ها بود که تحت دستور کار شماره چهار مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: پس از مباحثات فراوان نهایتا کمیته با گنجاندن این مقررات در ضمیمه ششم کنوانسیون موافقت نمود و بر اساس تصمیم کمیته این مقررات اجباری خواهد بود و برای تکمیل کار تهیه مقررات فنی در این خصوص یک گروه کاری بین الاجلاس تشکیل شد.