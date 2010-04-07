راه اندازی مرکز ژنتیک در مشهد نیاز شرق کشور را برطرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در بازدید سرزده از بنیاد پیشگیری از معلولیتهای مادرزادی و ژنتیک خراسان رضوی که به همت خیرین و مساعدت سازمان بهزیستی تجهیز شده است، افزود: با راه اندازی این مرکز از بروز بسیاری از اختلالات ژنتیکی جلوگیری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: با راه اندازی این مرکز، نیاز مردم شرق کشور برطرف خواهد شد.

وی آگاهی نداشتن مردم و عدم اطلاع رسانی کافی به افراد جامعه را یکی از مهم ترین دلایل بروز این گونه نارسایی ها در نوزادان دانست و از مسئولین مربوطه خواست تا در این زمینه تلاش بیشتری بکنند.

استاندار خراسان رضوی همچنین از شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) که در آن 108 کودک زیر شش سال و 60 نفر بین شش تا 25 سال نگهداری می شوند بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید چند تن از کودکان با لباس محلی به استاندار خوش آمد گفتند و صلاحی نیز برای هر کدام از کودکان هدیه ای به رسم یادبود اهدا کرد.