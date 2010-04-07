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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

راه اندازی مرکز ژنتیک در مشهد نیاز شرق کشور را برطرف می کند

راه اندازی مرکز ژنتیک در مشهد نیاز شرق کشور را برطرف می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از راه اندازی هرچه سریعتر مرکز ژنتیک شرق کشور در مشهد خبر داد و گفت: این مرکز نیاز شرق کشور را برطرف می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در بازدید سرزده از بنیاد پیشگیری از معلولیتهای مادرزادی و ژنتیک خراسان رضوی که به همت خیرین و مساعدت سازمان بهزیستی تجهیز شده است، افزود: با راه اندازی این مرکز از بروز بسیاری از اختلالات ژنتیکی جلوگیری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: با راه اندازی این مرکز، نیاز مردم شرق کشور برطرف خواهد شد.
 
وی آگاهی نداشتن مردم و عدم اطلاع رسانی کافی به افراد جامعه را یکی از مهم ترین دلایل بروز این گونه نارسایی ها در نوزادان دانست و از مسئولین مربوطه خواست تا در این زمینه تلاش بیشتری بکنند.
 
استاندار خراسان رضوی همچنین از شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) که در آن 108 کودک زیر شش سال و 60 نفر بین شش تا 25 سال نگهداری می شوند بازدید کرد.
 
در ابتدای این بازدید چند تن از کودکان با لباس محلی به استاندار خوش آمد گفتند و صلاحی نیز برای هر کدام از کودکان هدیه ای به رسم یادبود اهدا کرد.
کد مطلب 1059279

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