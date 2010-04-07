آثار مکتوب اسلامی در طول تاریخ تأثیرگذار بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی احمد آخوندی مدیر انتشارات دارالکتب الاسلامیه با بیان این مطلب افزود: ناشران جهان اسلام دارای ظرفیتهای بالقوه‌ای هستند که همگرایی میان آنها می‌تواند این ظرفیتها را بالفعل کند.

وی با اشاره به اهمیت برپایی اجلاس ناشران جهان اسلام که فرصتی را برای هم‌اندیشی و همکاریهای متقابل ناشران اسلامی مهیا کرده‌است گفت: تعامل حرفه‌ای و فرهنگی میان ناشران فعال جهان اسلام می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثرتر ناشران اسلامی در بازارهای بزرگ نشر باشد و اتحاد و هم‌افزایی آنها امکان رقابت ناشران مسلمان با ناشران غربی را بیشتر مهیا می‌کند و جا دارد از برگزار کنندگان اجلاس تشکر شود.

آخوندی تأکید کرد: همکاریها و تعامل ناشران اسلامی زمانی به ثمر خواهد نشست که فضای همکاریها به دور از فضاها و فضاسازیهای سیاسی باشد و ناشران مسلمان بتوانند با آرامش از توانمندیهای حرفه‌ای یکدیگر برای افزایش ظرفیتهای کاری خود بهره‌برداری کنند.

مدیر انتشارات دارالکتب الاسلامیه با تقدیر از اختصاص یکی از نشستهای اجلاس ناشران جهان اسلام به موضوع "نشر الکترونیک" گفت: نشر الکترونیکی را نباید از نشر سنتی جدا دانست و با آن مقابله کرد بلکه همانطور که بعد از پیدایش کاغذ کار برای چاپ کتب و انتشار دانش آسان شد، نشر الکترونیک نیز می‌تواند به سرعت اطلاعات را تکثیر کند و ناشران به کمک آن با کمترین هزینه آثار خود را در اختیار مخاطبان قرار دهند.

نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام با حضور ناشران مسلمان داخلی و خارجی روز 19 اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود.

