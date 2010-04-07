"خیمه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه خیمه در شش بخش هیئت، تاریخ و اندیشه، ادبیات آیینی و هنرهای نمایشی، جامعه، مردم شناسی و رسانه ، تولید محتوا می کند.

در سرمقاله این نشریه به قلم مرتضی وافی مدیر مسئول خیمه با عنوان فرهنگ مظلوم، مظلومیت های فرهنگی، به آسیب شناسی فرهنگ، آسیب زدایی از آن و آسیب شناسی آسیب شناسی ها اشاره شده است.

پس از سرمقاله، مروری کوتاه بر اخبار و گزارش های اسفند ماه سال ۸۸ به چشم می خورد و با نگاهی گذرا به برگزاری چهارمین کنگره عاشوراپژوهی، نمایشگاه پوستر چلچراغ عاشورایی، ششمین همایش آیین های عاشورایی، ورود مداحان به سیاست و در نهایت بحث امنیت سفر به عتبات عالیات پرداخته شده است.

در بخش هیئت این نشریه، گزارشی از اختتامیه چهارمین دوره بسیج مداحان با نیم نگاهی به محتوای حزن انگیز و شادی آفرین در هیئت های مذهبی دیده می شود.

در پرونده این شماره بخش جامعه، تاریخچه دینداری عوامانه و دلایل امتداد این تفکر، با وجود سیطره ابزارهای اطلاع رسانی بر جهان معاصر، بحث و بررسی شده است. در بخش هنر و ادبیات آیینی، یادداشتی از محمدرضا حکیمی با نام تاریخ ادبیات شیعه، مطلبی از محمدرضا زائری تحت عنوان عزت حسینی در شعر مسیحی و نیز گزارشی از شب شعر رندان تشنه لب به چشم می خورد.

دینداری عامیانه، فرهنگ جوامع مسلمان و بررسی مردم شناختی عناصر فرهنگی مناسک سوگواری حسینی، معرفی شبکه تلویزیونی امام حسین(ع)، گفتگو با مدیر اداره نغمات آیینی و رادیو نوا از دیگر مطالب به چاپ رسیده در این شماره نشریه خیمه هستند .

ماهنامه خیمه به مدیر مسئولی مرتضی وافی و سردبیری میثم غضنفری منتشر می شود.