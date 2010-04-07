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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

رودولف جولیانی:

سیاست هسته ای اوباما کار رهبری بی عرضه با رویای جناح چپی است

سیاست هسته ای اوباما کار رهبری بی عرضه با رویای جناح چپی است

شهردار سابق نیویورک و از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در دوره اخیر بر این باور است که استراتژی جدید هسته ای باراک اوباما یک رویای جناح چپی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی. بی. اس. نیوز با اعلام این مطلب می نویسد: محافظه کاران مخالف راهبرد جدید هسته ای باراک اوباما هستند و می گویند که استراتژی تجدید نظر شده در بهترین حالت یک ایما و اشاره توخالی و تهدیدی برای امنیت آمریکاست.

باراک اوباما روز گذشته سه شنبه راهبرد جدید هسته ای آمریکا را اعلام کرد.

در این راهبرد ضمن تاکید بر آماده باش کامل، برخی مسائل در رابطه با پاسخ هسته ای ایالات متحده به حملات شیمیایی، بیولوژیکی و سایبری بر طرف شده است.

همچنین در راهبرد جدید بر تلاش آمریکا برای ترغیب دیگر کشورها به کاهش و یا توقف افزایش انباشتهای هسته ای تاکید شده است.

رودولف جولیانی که همه نام او را به عنوان شهردار نیویورک در زمان وقوع حملات تروریستی یازده سپتامبر به یاد دارند، گفت که سیاست جدید اوباما کار یک رهبر بی لیاقت با یک رویای جناح چپی است.

وی گفت: جهان عاری از تسلیحات هسته ای مانند برنامه جامع مراقبت های بهداشتی رویای 60 ساله چپ ها بوده و این سیاست جدید اوباما در زمینه هسته ای مانند سیاست وی در حوزه بهداشت و درمان در یک مسیر قرار دارد.

کد مطلب 1059282

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