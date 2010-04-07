اخوان المسلمین مصر برای حمایت از البرادعی اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "محمود حسین" دبیر کل اخوان المسلمین مصر اظهار داشت: اخوان المسلمین آمادگی دارد تا در فعالیت های تبلیغاتی انجمن ملی برای تغییر به ریاست محمد البرادعی مشارکت داشته باشد و این در گروی موافقت کمیته هماهنگی انجمن مذکور است.

وی با بیان این مطلب افزود: اخوان المسلمین تنها به عنوان افراد در فعالیت های انجمن مشارکت نمی کند بلکه به عنوان یک حزب و گروه فعالیت خواهد کرد.

خاطرنشان می شود البرادعی با شعار تغییر نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرده است و این چالشی بزرگ برای حسنی مبارک است.

البرادعی در کمپین انتخاباتی خود اعلام کرده است که به دنبال جمع آوری امضا برای اصلاح قانون اساسی مصر است چرا که حیات سیاسی مصر از سه دهه پیش تاکنون در رکود بسر می برد.